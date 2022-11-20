Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın refahını ve mutluluğunu arttırmak için çalışmalarımızı sürekli güncelliyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın refahını ve mutluluğunu arttırmak için çalışmalarımızı sürekli güncelliyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını tarafından düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu, bu sene yabancı ülkelerden gelen çocukların katılımıyla birlikte ‘Uluslararası Çocuk Forumu’ adıyla gerçekleştirildi. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde düzenlenen ve çocuk haklarında toplumsal duyarlılığın artırılmasını amaçlayan forum, bu sene 23’üncü kez düzenlendi. Forumda, “İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları, İklim Değişikliği ve Göç” gibi başlıkları ele alınarak çocukları bu konulardaki görüşlerine yer verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm illerde oluşturduğu İl Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklar da programda yer aldı. Uluslararası nitelik çerçevesinde gerçekleştirilen foruma, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Moldova, Karadağ, KKTC, Ukrayna, Tacikistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere toplam 11 ülke katılım sağladı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Yanık, Bu yıl düzenlenen 23. Çocuk Forumunun ayrı bir önemi bir öneminin olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bütün çocuklarını kucaklayan ilk 22 forumdan sonra çalışmamız, ülkemizin sınırlarını aşarak uluslararası boyutlara taşındı. Bu yıl itibariyle dünya çocuklarının da gündemini takip eden, kendi çocuklarımız gibi dünya çocuklarına da güzel bir gelecek sunmanın çabası içinde olan bir çalışmaya imza atıyoruz. Bambaşka coğrafyalardan gelen ışıl ışıl çocukları ve gençleri bir arada görmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

“Çocuklarımızın refahını ve mutluluğunu arttırmak için çalışmalarımızı sürekli güncelliyoruz”

Çocuk hakları konusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan dolayı uzun yıllardır önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Bakan Yanık, bu doğrultuda Türkiye’nin Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan 193 ülkeden biri olduğunu da hatırlattı.

Bakan Yanık bu sözleşmenin çocukların en yüksek yararı ilkesini gerçekleştirmeye yönelik olduğunu ifade ederek, “Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın refahını ve mutluluğunu arttırmak için çalışmalarımızı sürekli güncelliyoruz. Onların büyüme sürecine uygun hizmetlerimizle gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu yıl 23.nü düzenlediğimiz Çocuk Forumlarımızla ise çocuklarımızın sağlıklı yetişmelerinin yanında ülkemizin demokrasi kültürünün güçlenmesine yönelik adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuk Hakları Komitelerimiz Uluslararası Çocuk Forumunun öncüsü niteliğindedir”

Bakan Yanık, Bütün projelerde çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayatta güvenle var olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Çocuk Hakları Komitelerimiz, bugün dünyanın birçok ülkesinden çocuğun bir araya geldiği Uluslararası Çocuk Forumunun öncüsü niteliğindedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan çocukların katılım hakkı konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde, Ulusal Çocuk Forumları düzenleniyor” dedi

“İklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor”

Çocukların, bu yıl “İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı” temasını seçtiğini hatırlatan Bakan Yanık, bu konunun dünyada yaşayan herkesi ilgilendiren ve sorumluluk almasını gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, İklim değişikliğinin bir çocuk hakkı temelinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İklim değişikliğinden, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini, etkileneceğini biliyoruz. Maalesef dünyanın bu konuda da acı tecrübeleri var. Dolayısıyla bugünden başlayarak iklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik dezavantajlı grupların en az etkileneceği şekilde birtakım tedbirlerin alınması gerektiği, birtakım çalışmaların yapılması gerektiği hepimizin malumu” açıklamasına bulundu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık programa katılan çocuklarla toplu hatıra fotoğrafları çekti.