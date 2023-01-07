Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar" dedi.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlama töreni ve zafer yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Yanık, şeref defterini imzaladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajları okundu.

"Türkiye artık başka bir ligde, artık birkaç basamak yukarıda bir oyuncu"

Bakan Yanık, programda yaptığı konuşmada, 7 Ocak’ın, bereketli topraklarını canından çok seven kahraman Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları gün olduğunu söyledi. Barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olunması gerektiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Dünya beşten büyüktür’ demesinin, dünya barışını sağlamak için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Siyaseten söylemiyorum, hakkı teslim etmek gerek. Dünyanın birçok liderinin, siyasetçi ve diplomatının gördüğü, kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye artık başka bir ligde, artık birkaç basamak yukarıda bir oyuncu olarak devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız küresel anlamda büyük bir siyasi lider olduğunu herkes artık kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin dünya barışına, dünya siyasetine, mazlumların, masumların haklarının korunmasına katkısı apaçık bir gerçektir. Türkiye’nin bu gücünün dayanağı elbette kendi içinde çok güçlü, çok dirayetli olmasıdır. Bu dirayette, bu güçte, Osmaniye’nin yetiştirdiği mümtaz devlet adamı, Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de çok önemli katkısı vardır."

Cumhur İttifakı’nın gücünün Türkiye’nin gücü olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının Türkiye’nin kazanması demek olduğunu her fırsatta dile getirerek büyük bir vatanseverlik örneği gösteren Bahçeli’ye Osmaniyelilerin huzurunda şükranlarını sunan Yanık, "Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu yapay bölünmelere karşı da Türkiye’nin yüz akı olmuş bir siyasi oluşumdur. Bu ülkenin insanlarının refahı, onuru için elini taşın altına koyanlarla, ülkenin yoluna taş koymaya çalışanları çok iyi ayırmamız gerekir. Ülkemizi yokluğun, yoksulluğun, sahipsiz kalmanın acılarından kurtarmak için canını dişine takarak, Türkiye için çalışan siyasi hareketin adı AK Parti, Cumhur İttifakı, bu siyasi hareketin bir başka açılımı, bir başka çeşitlenmesidir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurtuluşa özel gösteriler yapıldı. Bakan Yanık, gösterilerin ardından beraberindekiler ile Zafer Yürüyüşü’ne katıldı. Devlet Bahçeli Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi’nden devam ederek Büyük Cami bahçesine kadar sürdü.

Bakan Yanık ve beraberindekiler, daha sonra Osmaniye Milli Mücadele Kahramanları Şehitliği’ni ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Bakan Yanık ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve diğer yetkililer katıldı.