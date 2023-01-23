Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Birey odaklı yaptığınız bireyi güçlendirmek, bireyi destekleme mekanizmaları oluşturmak noktasında yaptığınız her çalışma son tahlilde aileye yöneliktir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Birey odaklı yaptığınız bireyi güçlendirmek, bireyi destekleme mekanizmaları oluşturmak noktasında yaptığınız her çalışma son tahlilde aileye yöneliktir" dedi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen ’Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları Çalıştayı’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in katılımı ile AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Çalıştayda, değişen dünya düzeninde yeni aile yapısı ve yeni kavramlar, güçlü ailenin inşası için ailede çözüm üretme kapasitesini artırmaya yönelik uygulamalar, Türk aile yapısının ve kültürel mirasın aktarımında yeni medyanın yeri ve kullanımı, aile dost politika önerileri gibi konular masaya yatırıldı.

“Kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti”

Konuşmasına İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıyı lanetleyerek başlayan Bakan Özer, "İsveç son zamanlarda bardağı taşıran hamleler yapmaya devam ediyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımız ile ilgili aşağılık bir eylemde bulundular sonra kutsal kitabımıza saldırdılar ve bir de NATO’ya girmek istiyorlar. Çok ilginç manidar yaklaşımları var. Şiddet ve lanetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

2000’li yıllarda Türkiye’de kadınların eğitimiyle ilgili ciddi problemler yaşandığını belirten Bakan Özer, “Eğitimin tüm kademelerinde kadınların ve kızların okullaşma oranları yüzde 50’nin altında. Ülkemizi düşünün, baş örtüsü yasaklarının yaşandığı bir ülke düşünün. Kendi kadınlarına kızlarına inançları ve değerleriyle birlikte en temel anayasal hakkı olan eğitime erişmenin engellendiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ailenin güçlendirilmesiyle ilgili eğitim kanallarının akışkanlık kazanması ile ilgili son 20 yıl sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitimde öyle bir seferberlik oldu ki en fazla müstebit olan kesimi kızlarımız ve kadınlarımız oldu. 2000’li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39 bugünse yüzde 96. Ortaokul ve yükseköğretim alanında kadınların okullaşma oranı erkekleri geçti” şeklinde konuştu.

“Aile temelli çalışmaları üretiyor ve devam ettiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aileye dönük doğrudan aileyi temel alan çalışmaları ve aile odaklı çalışmalarının olduğunu dile getiren Bakan Yanık, “Aslına bakarsanız birey odaklı yaptığınız bireyi güçlendirmek, bireyi destekleme mekanizmaları oluşturmak noktasında yaptığınız her çalışma son tahlilde aileye yöneliktir. Bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak muhakkak aile temeline gider ulaşır. Dolayısıyla biz sosyal politika üretme çalışmalarımızın tamamında merkeze aileyi koyuyoruz. Bireyi güçlendirme noktasında da. Örnek olarak çocuk hizmetlerimiz. Eğer mümkünse bir çocuğu gayet tabii ki öncelikle aile ortamında kendi ailesinin bulunduğu ortamda kendi ailesinin içerisinde desteklemek. Orada yetiştirmek, orada güçlendirmek. Aile odaklı sosyal hizmetten kastım bu. Bunun için yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Nakli destekten başlayarak çocukların dijital tehditlerden uzaklaştırılması, risk bölgelerinin taranarak gerekli çalışmaların yapılması. Mobil çocuk hizmetlerimizle, çocukların bir takım risklerden uzak tutulması gibi aile temelli çalışmaları üretiyor ve devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Engelli bireylerin mümkün olduğunca ailelerinin yanında destek verildiğini aktaran Bakan Yanık, “Bir engelli bireyin kendi aile ortamı içerisinde desteklenmesi, ihtiyaç sahibiyse sosyal yardımla desteklenmesi, yine ihtiyaç sahibi ise ailenin ona bakan kişinin herhangi bir yakın olabilir genellikle anneler oluyor herhangi bir yakınının nakdi olarak destekleniyor. Mümkün değilse, gündüz bakım hizmetleriyle aileden sosyalleşme alanına çekiliyor. Bu da mümkün değilse yatılı bakım kuruluşlarına alınıyor. Yaşlılarımız için de aynı izlek söz konusu. Mümkünse kendi sosyal ortamında alıştığı ortamdan ayrılmaması. Aslında bu çekirdek aile ağını da güçlendiren, çekirdek aile ağının da aslında ne kadar devam ettiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.