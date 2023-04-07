Deprem bölgesinde dün itibariyle toplam 203 sosyal market kurduklarını ve 89 milyon ürün dağıttıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Afet çerçevesinde bu güne kadar toplam 1 milyar 399 milyon 650 bin lira acil durum ödeneği sosyal yardımlaşma vakıflarımıza gönderildi” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yeni faaliyete başlayan sosyal yardım marketler ile depolarında inceleme yaptı.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Bakan Yanık, “Biz depremden hemen sonra Kahramanmaraş’ımıza birkaç kez gelip çalışmalarımızı yerinde inceledik. Depreme müteakip ana çalışma alanlarımız arasında çocuklar ve çocuk hizmetleri, gerekse engelli ve yaşlı vatandaşlarımız ile yaptığımız çalışmalarımız var” dedi.

Depremin ardından 2 aylık hizmetler ile ilgili verileri aktaran Bakan Yanık, “Ayni yardımlar çerçevesinde hali hazırda bu güne kadar 3 bin 259 Asya personelimiz ile 11 ilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hava seferi olarak 444 helikopter, 42 uçak ve toplamda 487 hava seferi yapmışız bu güne kadar. An itibari ile toplamda 71 depomuz var. 16 adet yurt dışı depomuz var. Toplamda 87 depomuzu kullanıyoruz. Sadece bizim yönettiğimiz 2 bin 651 yardım tırını boşaltmışız. Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir yardım aldık ve almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde kalıcı konutları teslim etmeyi taahhüt ettiğimiz süre içerisinde vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının devam edeceğini gayet tabi mümkün. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına ulaşması noktasında gerekli alt yapıyı kurduk” diye konuştu.

‘Dün itibari ile deprem bölgesinde toplam 203 sosyal market kurduk’

Özellikle çadır ve konteyner kentlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına sosyal marketlere önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, “Dün itibari ile deprem bölgesinde toplam 203 sosyal market kurduk. Daha çok konteyner ve çadır kentlere vatandaşlarımızın kolay erişebilecekleri yerlere koyuyoruz. İçinde daha çok kıyafet, battaniye ve çocuk malzemeleri gibi. Kuru gıda malzemelerinin bulunduğu bir sosyal marketteyiz. Özellikle depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak transfer oldukları tahliye noktalarına da 94 adet sosyal market kurduk. Yaklaşık bu güne kadar 89 milyon ürün dağıtmışız. Deprem bölgesinde 3 milyon 270 bin battaniye dağıtmışız. 1 milyondan fazla yatak ve yorgan dağıtmışız. 350 binde fazla elektrikli ısıtıcı. 2 milyon 700 bin gıda kolisi dağıtmışı. Önümüzdeki süreçte bu hizmetlerimizi devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"1 milyar 399 milyon 650 bin lira acil durum ödeneği göndermişiz"

6 Şubat tarihinden bu yana yapılan afet yardımlarını da açıklayan Bakan Yanık, “Afet çerçevesinde bu güne kadar toplam 1 milyar 399 milyon 650 bin lira acil durum ödeneği sosyal yardımlaşma vakıflarımıza göndermişiz. Bakanlığımızın iki temel sorunu var birisi ayni yardımlar, ikincisi ise piskososyal destekler. Piskososyal destek çalışmamızla ilgili deprem bölgesinde 1 milyon 481 bin 367 görüşme gerçekleştirmişiz” diyerek sözlerini tamamladı.