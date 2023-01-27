‘Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Bursa’ya gelen Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sadece Türkiye’de 2 siyasi partinin kazandığı seçimlere devrim yakıştırması yapılmıştır. Birisi 1950 seçimleri, birisi de AK Parti’nin 3 Kasım 2002 zaferidir. 14 Mayıs boşuna seçilmedi” dedi.

‘Şehir Buluşmaları’ çerçevesinde Bursa’ya gelen Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sadece Türkiye’de 2 siyasi partinin kazandığı seçimlere devrim yakıştırması yapılmıştır. Birisi 1950 seçimleri, birisi de AK Parti’nin 3 Kasım 2002 zaferidir. 14 Mayıs boşuna seçilmedi” dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen ‘Şehir Buluşmaları’ Programı’nın Bursa ayağı yoğun katılımla başladı. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek olan buluşmalar, 17 ilçede sürdürülecek. AK Parti MKYK üyeleri ve farklı illerden milletvekillerinin tüm ilçelerde gerçekleştireceği ziyaretlerde vatandaşlar, esnaflar ve sivil toplum kuruluşu örgütlerinin temsilcileri ile biraraya gelinip, AK Parti’nin yeni dönemdeki politikaları anlatılacak, vatandaşların ilçeleri ve Bursa için görüş ve önerileri alınacak.

Basına açık olarak gerçekleştirilen ilk bölümde yapılan sosyal hizmetlerle ilgili bilgi veren Bakan Yanık, daha sonra ise seçimlere ilgili açıklamalarda bulundu. Türk siyasi hayatının belki de en önemli ve kritik seçimlerinden birini 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını belirten Yanık, “14 Mayıs 1950 Demokrat Parti’nin iktidara geldiği seçim tarihidir. Vesayet odaklarının desteklediği gruplar, Türkiye’de 2 iktidara karşı devrim demiştir. Biri Demokrat Parti bir diğeri ise AK Parti’dir. Çünkü ikisi de milletten başka hiçbir destek, hiçbir güç odağına sırtını dayamamıştır. Çünkü her ikisi de güç odaklarına ve vesayet odaklarına karşı mücadele ederek büyümüştür. O yüzden sadece Türkiye’de 2 siyasi partinin kazandığı seçimlere devrim yakıştırması yapılmıştır. Birisi 1950 seçimleri, birisi de AK Parti’nin 3 Kasım 2002 zaferidir” dedi.

14 Mayıs boşuna seçilmediğini ifade eden Bakan Yanık, “14 Mayıs, cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tamamladığı, ikinci yüzüncü yılına başladığımız Türkiye yüzyılı olarak bugüne kadar sahip olduğumuz, bugüne kadar edindiğimiz kazanımları daha geliştirerek Türkiye’yi dünyada daha iddialı ülke konumuna başlatacağımız ikinci yüzyılın adımdır. 14 Mayıs’ta seçimlerin yapılması bir tesadüf değildir. Önümüzde kısa bir süre kaldı. Bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı Türkiye 100 yılının ne demek olduğunu ve neyi inşa etmeye çalıştığımızı vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Onların teveccühünü bir kez daha almamız gerekiyor” diye konuştu.