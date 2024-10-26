Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Hakkari’de 2 bin olan istihdam kontenjanını 4 bine çıkartacaklarını söyledi.

AK Parti Yüksekova 8. Olağan İlçe Kongresi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan’ın da katıldığı kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Hakkari il merkezi ve ilçelerinde İŞKUR istihdamın artırılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, “Hakkarili hemşehrilerime Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak müjde vermek istiyorum. Hakkari ve Yüksekova’nın kalkınması bizim için çok önemli. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla iş gücü uyum programı dahilinde Hakkari’de 2 bin olan istihdam kontenjanını 4 bine çıkartıyoruz. Hakkari ve Yüksekovalı kardeşlerim daha rahat çalışabilecekler. Diğer bir müjde ise Hakkari’de İŞKUR ve SGK il binalarımızı yatırım programına alma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üçüncü müjdemiz ise Yüksekova ve diğer ilçelerimizde İŞKUR hizmet noktaları oluşturulması için talimatlarımızı verdik’’ dedi.