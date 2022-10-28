Kayseri Ticaret Odası (KTO), Avrupa Birliği (AB) desteği ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER programı çerçevesinde, ‘Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi’ ile ödüle layık görüldü. KTO’nun proje ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Avrupa Birliği (AB) desteği ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER programı çerçevesinde, ‘Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi’ ile ödüle layık görüldü. KTO’nun proje ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Avrupa Birliği (AB) desteği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ENHANCER) çerçevesinde başarılı projeler ödüllendirildi.

ICMPD - ENHANCER Hibe Programları Başarılı Projelerin Açıklanması Töreni’ ne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivér Vrhelyi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Laundrut, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Direktörü Martijn Pluim, ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye yetkilileri ve başarılı projelerin yetkilileri katıldı.

Törende yapılan açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülen “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi” başarılı projeler arasında seçilerek ödüle layık görüldü. KTO’yu temsilen ödül törenine katılan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, proje sertifikasını Bakan Varank ve Komiser Vrhelyi’nin elinden aldı. Kayseri Ticaret Odası’nın projesi, Ortak kullanım tesisleri hibe programı ile desteklenen projeler arasındaki 3 nitelikli proje ile birlikte değerlendirildi.

Törenin ardından düzenlenen Panelde KTO Proje Birimi Sorumlusu Cengiz Leblebici tarafından katılımcılara Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi hakkında bilgiler verildi.

Leblebici panelde yaptığı konuşmada, “Türkiye’de 11 ilde yürütülen ENHANCER programı ile Geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türk vatandaşlara girişimciliğinin geliştirilmesi için destekler veriliyor. Bizde Kayseri Ticaret Odası olarak hazırladığımız ve yürüttüğümüz proje ile Kayseri’nin ve Türkiye’nin İhracatına katkı sunmayı planlıyoruz. Ortak kullanım tesisi ve kuluçka merkezi olarak hizmet verecek merkezde, proje yararlanıcıları ve üyelerimiz, dış ticaret istihbaratı, paylaşımlı dış ticaret ofisleri, toplantı ve B2B görüşme salonları, danışmanlık desteği ve nitelikli dış ticaret eğitimleri gibi imkânlardan faydalanacak. “ dedi.

ENHANCER, 2023 yılı sonuna kadar devam edecek. Proje, girişimcilik ve geçim kaynakları imkânlarını iyileştirerek Türkiye’deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde girişimcilik faaliyetlerinin artırılması, yerel girişimcilik ekosisteminin etkin ve kapsayıcı hizmet vermek üzere geliştirilmesi, merkezi ve yerel düzeyde politika, uygulama ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya ve Hatay olmak üzere 11 ilde uygulanıyor. Projede, girişimci adaylarının iş kurma eğilimlerini artırmanın yanında yeni kurulan veya büyüme potansiyeli bulunan firmaların başarı ve büyüme imkânını yükseltmeye yönelik çeşitli hizmet ve destekler sağlanıyor.