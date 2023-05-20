Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Bursa’da düzenlenen Yerel Yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısında Sanayi ve Ticaret bakanı Mustafa Varank’tan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi için destek sözü aldılar.

Türkiye Yüzyılına uygun projelerin geliştirilmesi adına istişarelerde bulunulan toplantı sonrası, Emet ve Hisarcık Belediye Başkanları Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’la görüşerek ortak sanayi hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

İstişareler ile ilgili ortak bir açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kısa bir süre sonra ilk yatırımcının temel atma töreninin düzenleneceği Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi temel atma törenine Bakan Mustafa Varank’ı davet edip, bölgenin ekonomik anlamda gelişim için büyük önem arz eden sanayiye bakanlıkça da destek verilmesi için taleplerini ilettiklerini ifade ettiler.

Her iki Başkan, Bakan Varank’ın iki ilçenin sanayi hamlesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve gerekli desteğin sağlanacağını ifade ettiğini belirttiler. Başkanlar ilgi ve alakaları için Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür ettiler.