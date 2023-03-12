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1939 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, İstanbul’da bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank ise acı haberi Malatya’da aldı. Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti.

Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, vefat etti.

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