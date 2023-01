Bilim Güngören Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve Tasarım Merkezine sahip işletmelerimizin sayısı bin 600’e yaklaştı. Girişimcilere her türlü özgün fikri ticarileştirebilecekleri uygun ortamı hazırlayan Teknoparklarımızın sayısı 97’ye ulaştı" dedi.

Bilim Güngören Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve Tasarım Merkezine sahip işletmelerimizin sayısı bin 600’e yaklaştı. Girişimcilere her türlü özgün fikri ticarileştirebilecekleri uygun ortamı hazırlayan Teknoparklarımızın sayısı 97’ye ulaştı" dedi.

Bilim Güngören; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin çıtayı her zaman en yükseğe koyduğunun altını çizerek, "20 yıldır en büyük hedeflerin peşinden koştuk. Varmak istediğimiz nokta, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak. İşte bu amaç doğrultusunda bilim ve teknolojiyi anahtar olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknoparklarımızın sayısı 97’ye ulaştı"

Türkiye’deki bilim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek adına her gün yeni yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Varank, "Özel sektörde Ar-Ge kültürünü geliştirmek için işletmelerin kendi bünyelerinde kurdukları Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini destekliyoruz. Ar-Ge ve Tasarım Merkezine sahip işletmelerimizin sayısı bin 600’e yaklaştı. Girişimcilere her türlü özgün fikri ticarileştirebilecekleri uygun ortamı hazırlayan Teknoparklarımızın sayısı 97’ye ulaştı. Geleceğin teknolojilerine yönelik derin bilimsel araştırmaların yapıldığı Öncül Ar-Ge Laboratuvarlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bu laboratuvarlarda 6G’den otonom sürüşe, katmanlı imalat teknolojilerinden ileri malzemelere kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor" açıklamalarında bulundu.

"Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının son 20 yılda binde beşten yüzde 1,13’e yükseldiğini görüyoruz"

Bakan Varank, "Baktığımızda Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının son 20 yılda binde beşten yüzde 1,13’e yükseldiğini görüyoruz. Tam zaman eşdeğer Ar-Ge çalışanı sayısı 20 senede 29 binden 222 bine yükseldi. Gördüğünüz gibi araştırmacı sayısında muazzam bir artış var" şeklinde konuştu.

81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesindeki çocukların yapay zekadan nesnelerin internetine, tasarımdan robotiğe kadar çok geniş bir yelpazede proje geliştirmeyi öğrendiklerini dile getiren Bakan Varank, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te düzenlediğimiz yarışmalar, gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor. Takımlar halinde yarışmalara katılan gençler biyoteknoloji, çip tasarımı, dikey inişli roket, karma sürü robotlar gibi alanlarda özgün projeler geliştiriyor" diye konuştu.

"Üç lise öğrencisi kızımızı TÜBİTAK aracılığıyla Antarktika’ya göndereceğiz"

Bakan Varank, "Bu sene üç lise öğrencisi kızımızı TÜBİTAK aracılığıyla Antarktika’ya göndereceğiz. Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’nda birinci olan bu öğrencilerimiz 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetine katılarak projelerini kutuplarda test etme imkanını elde edecek. İşte biz her türlü mecrayı kullanarak başta öğrencilerimiz olmak üzere 7’den 77’ye her kesiminin ilgisini bilimin büyüleyici dünyasına çekmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen merkeze TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladıklarının altını çizen Bakan Varank, "Belediyemiz de burayı hem inşa etmek hem de işletmek için 25 milyon liraya yakın yatırım yaptı. Deneyap Teknoloji Atölyesi, Planateryum ve Uzay Salonu, profesyonel ses kayıt stüdyosu ve farklı grafik tasarım imkanları bu hizmetlerden sadece birkaçı. Buradaki atölyelerde gençlerimiz; matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri alacaklar. Ayrıca takım çalışması, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazanacaklar" dedi.

"Cumhurbaşkanı adaylığı belli olan tek isim Recep Tayyip Erdoğan"

Bakan Varank, "İşte bizim gündemimiz; bilim, teknoloji ve inovasyon. Bizim gündemimiz; yetkin insan kaynağı yetiştirmek. Bizim gündemimiz bu ülkeye değer katan eserler bırakmak. Ama başkalarının gündeminde ne var hepiniz izliyorsunuz değil mi? Koltuk kavgalarını, makam pazarlıklarını hepiniz takip ediyorsunuz değil mi? Aylardır, bir Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen, bırakın belirlemeyi daha adayı konuşmaya başlayamayan bir altılı masa var. Neredeyse Ocak ayı bitecek ama şu anda Cumhurbaşkanı adaylığı belli olan tek isim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımızın karşısına kimi çıkaracaklar, toplanıp toplanıp bir türlü karar veremiyorlar. Tabi biz dışardan baktığımızda, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme gündemiyle toplandığını zannediyorduk. Meğerse bu toplantıların gündemi aday değil, koltuk pazarlıklarıymış. Ne diyorlar? Altılı masadaki genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Hani partili Cumhurbaşkanı olmaz diye yeri göğü inletiyordunuz, ne oldu? Hatta bu Cumhurbaşkanı yardımcıları, her karara imza atacaklarmış. O da yetmez, masadaki partilerin oyları binde 5 olsa dahi mutlaka bir bakanlık alacaklarmış. Ama bence bu da yetmez. Madem tüm sözlerini bir kenara bırakıyorlar, madem anayasayı tanımayacaklarını şimdiden ilan ediyorlar. Kendilerine bir öneri de ben vermek istiyorum. Bence altılı masanın genel başkanları 2 ayda bir dönüşümlü olarak Cumhurbaşkanı olsunlar. Sıralamayı da boy sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi yapacaklar, yazı tura atıp karar versinler. Evet, trajikomik bir muhalefetle karşı karşıyayız. Türkiye’nin yarınlarına yönelik söyleyecek tek bir sözleri, tek bir hayalleri, tek bir projeleri yok. Varsa yoksa koltuk pazarlığı. Diğer yanda ise, dur durak bilmeden icraatın peşinde koşan, yarınları planlayan bir Recep Tayyip Erdoğan var, Cumhur ittifakı var. Ben inanıyorum ki, bu tablonun hesabını milletimiz çok güzel tutuyor ve sandık önüne gelince de gerekeni yapacak" açıklamalarında bulundu.