Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Avrupa’nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Avrupa’nın ilk ve tek silindirik lityum iyon pil üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde robotik sistemlerden güdüm kitlerine, telsizlerden torpidolara kadar birçok alanda kullanılan piller ile Türk ordusuna güç veren ASPİLSAN Enerji, yeni yatırım olan Lityum İyon Silindirik Pil Üretim Tesisi ile günde 24 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştı. Şarj edilebilir piller, askeri teknolojilerin yanı sıra hibrit araçlar ve medikal alanlarda da kullanılıyor. Tesisi ziyaret eden Bakan Varank, ASPİLSAN’ın Avrupa’da faaliyette olan ilk ve tek silindirik lityum iyon tesisi olduğunu belirterek, “Enerji endüstrisi büyük bir değişimden ve dönüşümden geçiyor. Lityum iyon piller de bu dönüşümde çok değerli oyuncular. Türkiye’de lityum iyon piller açısından yatırımları destekliyoruz. Pil endüstrisinde de depolama teknolojilerinde Türkiye’yi önemli oyuncu haline getirmek istiyoruz” dedi.