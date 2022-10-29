Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek. Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik. Togg’un sürekli öğrenmesi, bize uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Togg kullanıcısına göre dönüşen, kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek. Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik. Togg’un sürekli öğrenmesi, bize uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Togg kullanıcısına göre dönüşen, kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji” dedi.

Togg Gemlik Kampüsü’ndeki açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada, “7’den 77’ye bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu yerli otomobilimiz Togg’u hayal olmaktan çıkarıp bugün itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz. 2 yıl önce temelini attığımız fabrikanın açılışını gerçekleştirip üretim bandından ilk araçları indireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına heyecan, coşkuyla hazırlanıyoruz. Mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken, diğer yandan geleceğin taleplerini belirleyen projelere hız verdik. Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek. Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik. Togg’un sürekli öğrenmesi, bize uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Togg kullanıcısına göre dönüşen, kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. Togg’u üreteceğimiz tesisimizi de bir fabrikadan daha fazlası diyoruz. Burası karbon emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile dünyada fark oluşturacak. Boyahanemiz uçucu organik salınımı miktarı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da biri. Avrupa’daki yasal sınırın 7’de biri. Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Çevre dostu akıllı aracımız, çevre dostu akıllı bir tesisten yola çıkacak. Şimdiden Avrupa’nın köklü yatırımlarına ilham oldu. Müteahhidimiz Avrupa’daki yeni tesislerin yüklenicisi oldu. 20 yılda güçlü Ar-Ge ve eko sistem inşa ettik. Yenilikçi teknolojik tabanlı girişimler, küresel pazara açılma kapasiteleri ile bağımsızlığın öncüsü olacaklar. 20 yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı dönüştürmek ve geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin 4 yanındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle, tekno parklarla yeni fikirlerin ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyoruz. Teknoloji girişimlerinin performansı, ülkemizin potansiyelini gözler önüne seriyor. Ar-Ge ofisleri Türkiye’nin hayallerini gerçekleştirecek teknoloji üssü oldu. Küresel markaların oluşmasını ve değeri milyar dolarlarla ölçülen Türk girişimlerinin çıkmasını sağlıyoruz” dedi.

“Togg bu anlamda Ar-Ge ve yenilik eko sisteminin yüz akı çıktılardan bir tanesi”

“Togg’da en büyük teknoparkımız olan bilişim vadisinin ev sahipliğinde ilk tohumlarını attı. Togg bu anlamda Ar-Ge ve yenilik eko sisteminin yüz akı çıktılardan bir tanesi” diyen Bakan Varank, “Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü, geliştirdiği teknolojinin özgünlüğünden alıyor. Togg yüzlerce tedarikçiyi işin içine katıp onların teknolojik yetkinliklerini geliştirip küresel rekabete hazırlıyor. Farklı düşünebiliyor, özgün ve yeni ürünleri elde ediyoruz. Togg yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki, ülkemizin her köşesinde togg’a üretim yapıldığına şahit oluyoruz. Elektrikli araçlar alanında henüz başlangıç aşamasındaki sanayinin dönüşüm ve gelişimine togg büyük katkı sağlıyor. Büyük bir platforma dönüştü. Yurtdışındaki başarılı mühendisleri, tasarımcıları ekibimize dahil ettik. Tersine beyin göçüne önemli katkılar sağladı” dedi.

“Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe Mehmet var Türkiye var”

Tüm bu örnekler Togg’un nasıl yerli ve milli proje, marka olduğunun ayrı ayrı kanıtı olduğunu belirten Varank, “Bunu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe Mehmet var Türkiye var. Cumhurbaşkanım siz bu milletin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürecek babayiğitler arıyoruz dediniz. Onlar ses verip bu yatırımı gerçekleştirdiler. Devletimizin cömert teşvikleri de bu proje arkasında durdu. Bu iş onca başarımıza rağmen milletimizin bir numaralı özgüven projesinden birisi oldu. Böyle bir projenin altından kalkmak için verilen destek ve babayiğitler elbette önemli. Bu proje arkasında güçlü ve sağlam irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de 20 yıldır o sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan” dedi.