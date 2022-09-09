Kocaeli’de Oyun Geliştirme Kampında gençlerle buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Oyun firmalarımız müthiş yatırımlar alıyor. En son üniversiteden 5-6 sene önce mezun olan ve 9 kişilik bir ekibiyle oyun yazan arkadaşımız o oyunu 200 milyon dolara Amerikalılara satmış. Bu işe 9 kişi başlamışlar ve 11 kişi olmuşlar ve hepsi şirketten pay sahibi olmuş. İşte yeni nesil ekonomi dediğimizde biz bundan bahsediyoruz. Bu hikayeyi sizler yazacaksınız. Biz size inanıyoruz” dedi.

Kocaeli’de Oyun Geliştirme Kampında gençlerle buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Oyun firmalarımız müthiş yatırımlar alıyor. En son üniversiteden 5-6 sene önce mezun olan ve 9 kişilik bir ekibiyle oyun yazan arkadaşımız o oyunu 200 milyon dolara Amerikalılara satmış. Bu işe 9 kişi başlamışlar ve 11 kişi olmuşlar ve hepsi şirketten pay sahibi olmuş. İşte yeni nesil ekonomi dediğimizde biz bundan bahsediyoruz. Bu hikayeyi sizler yazacaksınız. Biz size inanıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinde (DIGIAGE) öğrencilerle bir araya geldi. Oyun Geliştirme Kampında bir araya gelen 600 öğrenci burada 10 gün boyunca hem sunum yapacak hem de eğitim alacak. Gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Gençlerimize hem fiziki imkanları sağlayarak, hem de gerekli teknik destekleri sağlayarak onların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlıyoruz. Bu sene 4 bin başvuru oldu yaklaşık 600 arkadaşımız burada. Uluslararası misafirlerimiz de burada. Genç arkadaşlarımız 10 gün boyunca takım oyununu öğrenecek” dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğin gençlere bir takım kazanımlar sağlayacağını söyleyen Varank, “Burada yaşadığınız bir takım fiziki sıkıntılar hayatta karşınıza çıkacak. Bu etkinlik sizi sıkıntılara alıştıracak ve nasıl işinize devam edeceğinizi gösterecek. Bu manada arkadaşlarımızın buraya gelip yurtlarda, çadırlarda kalması, uykusuz kalarak işlerini bitirmeye çalışması onlara çok ciddi bir kazanım sağlıyor. Bu organizasyon inşallah devam edecek. Gençlerimizi buraya davet edeceğiz, onların önünü açmaya çalışacağız. Türkiye katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesinin yakalayabilir. İşte katma değerin anahtarı nerde, siz genç kardeşlerimizde, yazılımda, tasarımda. Bu alanlarda ne kadar çok insan yetiştirirsek Türkiye’yi de bu manada muasır medeniyetler seviyesinin üzerine o kadar kolay çıkarabiliriz. Emin olun bu işleri parayla ölçemezsiniz. Buradaki arkadaşlarımız maaşlarını aldıkları için gelip sizinle vakit geçirmiyor. Bu işe inandıkları için sizinle beraberler, Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacaklarını düşündükleri için bu işlerin içerisinde oluyorlar” diye konuştu.

“Buradaki tecrübeniz hayatınızda size yoldaşlık yapacak”

Son 2 sene içerisinde Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yaklaşık bir buçuk milyar dolara varan yatırımların yapıldığını aktaran Bakan Varank, “2016-2017-2018 yılına baktığımızda Türkiye’de girişim sermayesi fonu, bu işe yatırım yapan firmalar gerçekten çok azdı. Ama son 2 senede Türkiye’de özellikle teknoloji tabanlı işlere bir buçuk milyar dolarlara varan yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Artık geleneksel iş insanlarımız da bu alanların ne kadar katma değerli olduğunu görmeye başladı. Biz şu imkanı sunuyoruz. Bakın yeni bir ekonomi var, yeni bir dünya ve girişimcilik alanı var. Bunlara gelin sizlerde katkı sağlayın, sağladığınız katkılar emin olun size misliyle geri dönecek. Onun için Türkiye’de girişim sermayesi fonlarında da bir ivme yakaladık. Yarın gelecek fonların büyük bir kısmı son bir iki senede kurulmuş olanlar ve bu alanlara yatırım yapanlardır. Bilişim Vadisi olarak öncü olalım diyerek kendi girişim sermaye fonumuzu kurduk. Genç yeteneklere ve şirketlere yatırım yapıyoruz. Bunu gören özel sektörde bu alanlarla ilgilenmeye başladı. İnşallah bundan sora bu işler çok daha kolay olacak. Bir girişimcinin en büyük sıkıntısı yatırım. İşte bu fonlar sayesinde biz bu imkanları genç kardeşlerimizle buluşturmaya başlamış olacağız. Burada elde ettiğiniz tecrübe hayatınızda size yoldaşlık yapacak. Bu kamplarımızı arttıracağız, daha çok arkadaşlarımızı bu işlere dahil edeceğiz. Özellikle oyun sektöründe yakaladığımız ivmeyi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu hikayeyi sizler yazacaksınız, biz size inanıyoruz”

‘Bir zamanlar Türkiye’de sinema ve dizi sektörü kimse tarafından bilinmezdi’ diyen Bakan Varank, “Yeni Balkan seyahatinden geldik. En son Hırvatistan’ı ziyaret ettik. Orada başbakanlıkta mutfakta insanlar Türk dizisi izliyordu. Onları gördüğümüzde aslında uluslararası kabiliyetlere sahip olduğumuzu görüyoruz. İşte bizim oyun firmalarımız müthiş yatırımlar alıyor. En son iki ay önce Hacettepe’de bir firmaya gittik. Bilkent mezunu bir arkadaşımız 5-6 sene önce mezun olmuş ve 9 kişilik bir ekibiyle bir oyun yazmış. O oyunu 200 milyon dolara Amerikalılara satmış. O arkadaşa ‘Oyunu nasıl sattın, Amerika şirketi yönetebiliyor mu?’ diye sordum. Bana ‘Performansı önemli değil yenisini üretiyoruz’ dedi. İşte bu alanlar gençlerimizin kabiliyetleri olan alanlardır. Arkadaşımızın bana kullandığı şu cümle beni çok etkiledi; ‘Biz bu oyunu 200 milyon dolara sattık, inşallah bu sene Ankara’da vergi rekortmenlerinden bir tanesi olacağız’ dedi. İşte memlekete katkı bu şekilde oluyor. Bu işe 9 kişi başlamışlar ve 11 kişi olmuşlar ve hepsi şirketten pay sahibi olmuş. ‘Tüm arkadaşlarım milyoner oldu’ dedi. İşte yeni nesil ekonomi dediğimizde biz bundan bahsediyoruz. Bu hikayeyi sizler yazacaksınız. Biz size inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“80 bine yakın insan teknoparklarda Ar-Ge yapıyor”

Teknopark rakamlarından bahseden Bakan Varank, “2002 yılında bu ülkede faal halde sadece 2 tane teknopark vardı ve bunlarda 30 kişi çalışıyordu. Şu an 90’ın üzerinde teknopark ve 8 binin üzerinde firma ve 80 bine yakın insan teknoparklarda Ar-Ge yapıyor, tasarım, yapıyor, katma değer üretiyor. İşte bu imkanları sunduğumuz için bu noktalara gelebildik. İnşallah bu imkanları sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sizlerde bu başarı hikayesini yazacaksınız” dedi.