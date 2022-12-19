Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyeti kapıda çiçeklerle karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Bakan Varank’ı Kayseri’de görmekten gurur duyduklarını belirterek, “Sizleri Kayseri’mizde görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bir sanayi ve turizm şehrinde sizleri görmekten onur duyuyoruz. Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyet’imizin en güzel şehri, Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük desteği veren şehre hoş geldiniz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Kayseri’nin önemine işaret ederek, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Her zaman olduğu gibi bizi çok güzel bir şekilde ağırladınız. Allah razı olsun” dedi. Bakan Varank, şeref defterini de imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım videosunun izlendiği ziyarette, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile yönetimi de hazır bulundu.