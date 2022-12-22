Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaret ve program için Aydın’a geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaret ve program için Aydın’a geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 23 Aralık Cuma günü Aydın’a gelecek. Saat 09.30’da Nazilli Belediyesi’ni ziyaret ile Aydın programına başlayacak olan Bakan Varank, 10.30’da Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan 8. Verimlilik Proje Ödülleri törenine katılacak. 14.00’da AK Parti Aydın İl Başkanlığı ve 14.30’da da Aydın Valiliği’ni ziyaret edecek olan Varank daha sonra Söke’ye geçecek. 15.30’da Söke OSB’de düzenlenecek olan toplu açılış, temel atma ve imza törenine katılacak olan Varank daha sonra 17.00’da Söke Ticaret Borsası, 18.00’da Söke Kağıt Fabrikası’nı ziyaret ederek ziyaretini sonlandıracak.