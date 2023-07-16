Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, selin etkili olduğu Giresun’un Bulancak ilçesindeki ziyaretinde bisikletlerinin sel sularına kapıldığını söyleyen çocuklara sürpriz yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu ve Batı Karadeniz’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından bölge illerine giderek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Giresun’un Bulancak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi. Bu sırada Bakan Uraloğlu’nun yanına Yasin Akçay (13) ile Rüzgar Aydın adında iki çocuk yaklaştı ve bisikletlerinin sel sularına kapıldığını söyledi. Çocuklara üzülmemeleri gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, ardından anlamlı bir sürpriz yaptı. Uraloğlu’nun talimatıyla çocuklara yeni bisiklet hediye edildi.

Bisikletlerinin sel sularına kapıldığına çok üzülen Yasin Akçay ve Rüzgar Aydın, karşılarında yeni bisikletlerini görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Yeni bisikletlerine kavuştukları için çok mutlu olan çocuklar, “İlçemizde meydana gelen sel felaketi bizleri çok üzdü. Bakan amca da ilçemizi ziyaret etti. Onu karşımızda görünce bisikletlerimizin sel sularına kapıldığını söyledik. Böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Karşımızda yeni bisikletlerimizi görünce çok mutlu olduk. Bakan amcamıza bu sürprizinden dolayı çok teşekkür ederiz” dediler.