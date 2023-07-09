Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bayburt ziyaretinde eşlik etmek üzere Bayburt’ta bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu beraberindeki heyetle birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkanz Pekmezci Bakan Uraloğlu’nu Bayburt ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek plaket takdim etti ve belediye bünyesinde faaliyet gösteren Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası’nda üretilen ürünlerden hediye etti.

Başkan Pekmezci ayrıca Bakan Uraloğlu’nu 27. Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine davet ederek davetiyesini de takdim etti.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Başkan Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette Bakan Uraloğlu’na Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve kalabalık bir heyet eşlik etti.