Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Niğde Merkez İlçe ve Bor İlçe Kongresi için geldiği Niğde’de Valiliği ziyaret ederek Vali Cahit Çelik ile görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Niğde’nin ulaşım ve haberleşme altyapısının değerlendirildiği ziyarette Bakan Uraloğlu’na kentin ulaşım konusundaki taleplerini dile getiren Niğde Valisi Cahit Çelik, 2016 yılı Temmuz ayında Başkentray Projesi nedeniyle seferden kaldırılan Çukurova Ekspresinin, proje tamamlanmasına rağmen seferlerine başlamadığını, Niğde halkının Ankara’ya ulaşmak için Kayseri veya Karaman üzerinden 2-3 aktarmalı olarak tren kullanmak zorunda kaldığını aktardı.

Öte yandan Niğde merkezden geçecek bir hızlı tren projesinin kentin ulaşım ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını belirten Vali Çelik, otoyolda meydana gelen ölümlü kazaların sıklığı neticesinde bağlantı yollarının yeniden revize edilmesi ile yaşanan sorunların önüne geçileceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu iletilen taleplere yönelik çalışmaların bir an evvel projelendirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Niğde Valiliği ziyaretinin ardından Niğde Belediyesine geçerek Başkan Emrah Özdemir ile bir araya geldi.