Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak’ta yapımı devam eden köprü ve kavşak çalışmasını inceledi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Fevkani Köprüsü’ne alternatif olarak bir süre önce yapımına başlanan köprü ve kavşak çalışması sürüyor. Bakan Uraloğlu, 33 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki köprü hakkında bilgiler aldı. Uraloğlu, Fevkani Köprüsü’nün altındaki esnafların da taleplerini dinledi. Uraloğlu, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Türkali şantiyesine hareket etti.

Uraloğlu, buradaki incelemelerinin ardından Ankara’ya hareket edecek.