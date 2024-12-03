Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu’nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin ticaret hacminin 9 ayda 1,5 milyar doları aştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Tayland arasında ziyaretçi sayısının arttığını dile getirerek, “Tayland’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı Ekim ayında 40 bine ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tayland Krallığı Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı. Tayland’da yaşanan sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun temennilerini ve hayatını kaybedenler için ise taziye dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, “Tayland ile diplomatik ilişkilerimizin kurulduğu 1958 yılından bu yana, dostluk ve halkların karşılıklı yararı temelinde iş birliklerini geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Bakan Uraloğlu, son dönemde artan karşılıklı temasların ikili ve çok taraflı platformlarda yürütülen iş birliğini pekiştirdiğini söyledi. Uraloğlu, “Bu kapsamda, üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini temenni ediyor, çeşitli proje ve çalışmalarla çok boyutlu iş birliğimizin daha da gelişeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“İkili Ticaret 1,5 milyar doları aştı”

İkili ticaret hacmine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Son dönemde ivme kazanarak büyüdüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. 2002 yılında 200 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz, 2024 yılının ilk 9 ayında 1,5 milyar doları aştı. Ticaretimizin dengeli şekilde büyümesine, yatırımların karşılıklı olarak artmasına önem atfediyor, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Tayland ile frekans artışı”

Türkiye’nin stratejik konumuyla, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’ya açılım yapmak isteyen Tay firmalarına önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Tayland’da, Güneydoğu Asya’da birçok Türk firması için vazgeçilmez bir ortak haline gelmiş durumda. Türkiye ve Tayland’ın bayrak taşıyıcıları olan THY ve Tay Havayolları’nın doğrudan seferleri ekonomik ilişkilerimizi geliştirmede ve halklarımızı birbirine yakınlaştırmada birer köprü işlevi görüyor. Nitekim, Tayland’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 2022 yılından bu yana neredeyse 2 kat artarak bu yıl Ekim ayında 40 bine ulaştı. Ülkemizden de Tayland’a giden turist sayısı her geçen gün artıyor. Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta Sivil Havacılık Otoritelerimiz arasında yapılan müzakere sonucunda sağlanan frekans artışından memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim” dedi.

"Demiryollarında sürdürülen iş birliğinin derinleşerek devam etmesini arzu ediyoruz”

Tayland ile demiryolu alanındaki iş birliğinin iki ülke için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“2004 yılından bu yana, TÜRASAŞ ile Tayland Demiryolları arasında sürdürülen iş birliğinin daha da derinleşerek devam etmesini arzu ediyoruz. İkili bağlarımızın güçlendirilmesinde ülkemizde eğitim gören Tay öğrenciler de önemli yere sahip. Onları ülkelerimiz arasında gönül ve kültür elçileri olarak görüyoruz. İlişkilerimizin ahdi temelini oluşturan ticaret, eğitim, kültür, bilim ve kalkınma alanlarındaki çeşitli anlaşmaların, ilerleyen dönemde iş birliği potansiyelimizin olduğu enerji, ileri teknolojiler, savunma ve güvenlik gibi diğer alanlarda akdedeceğimiz belgelerle desteklenerek güçlendirilmesini temenni ediyoruz.”

“İş birliğimizi BM ve sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN gibi platformlarda ilerletmeyi hedefliyoruz”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin çok boyutlu dış politikası ve Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde Asya-Pasifik’in önem atfedilen bir bölge olduğunu ifade etti. Bölgede çok taraflı diyaloğun güçlendirilmesini arzu ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu çerçevede, Tayland’la iş birliğimizi de ikili boyutun yanı sıra, BM ve sektörel diyalog ortağı olduğumuz ASEAN gibi platformlarda ilerletmeyi hedefliyoruz. Zira bölgesel sınamaların her geçen gün arttığı ve küresel çapta kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde yakın iş birliğimizin önemine inanıyoruz. Başta Sayın Büyükelçi Epirat Sugondabirom olmak üzere, Tayland Hükümeti ve dost Tay Halkı ile Türkiye’deki Tay vatandaşlarını Milli Günleri vesilesiyle en içten dileklerimle kutluyorum” açıklamasında bulundu.