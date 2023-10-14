Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ’Akdeniz Sahil Yolu’ projesi tamamlandıktan sonra Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculuklarının tarihe gömüleceğini belirterek, "Turizmin ve tarımın iki başkenti Antalya-Mersin karayolunda sürücülerin korkulu rüyası olan Sırtlan Yokuşu artık tarih oldu. Bu bölümü Torosları delerek geçip, bir rüyayı gerçekleştirdik. 5,6 kilometrelik bölünmüş yol ile yol güzergahında bulunan 3 tünel ve 1 viyadüğün trafiğe açılması, yolu kullanan tüm sürücülerimizi sevindirdi" dedi.

Bakan Uraloğlu, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi. İlk olarak Mersin Valiliğini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısına başkanlık etti. Uraloğlu’nu valilik girişinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri ve il protokolü karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra İl Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Uraloğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mersin’de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Uraloğlu, Mersin’in Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile genişletilen Uluslararası Limanı ile yapımları hızla devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı ve Akdeniz Sahil Yolu ile Türkiye’nin en gözde ulaşım, enerji ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Mersin’in gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağı tesis ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirerek Mersin’in ihtiyaçlarını ve neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Bizler 21 yıldır hiç durmadan çalışarak, ülkemize yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu başarı yalnızca 21 yıldır yıkılmayan, dimdik duran bir iktidar, ancak çok güçlü bir liderle mümkün olur. Vatanına, milletine sevdalı bir liderle olur. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri ve belediyeleri döneminde hayata geçen hizmetler, azimle çalışmanın meyvelerinden başka bir şey değildir. 2002’de bir gelecek vizyonu ortaya koyarak iktidara gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, savunma sanayinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye’nin önündeki 30-40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdü. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Milletimizi büyük yatırımlarla buluşturuyoruz, şaheserlerle yurdumuzu donatıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, sektörler bazında gerçekleştirdiğimiz yatırım yaklaşık 5,4 trilyon liranın üzerinde" diye konuştu.

"Şu anda Türkiye’de 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol var"

2003 yılı öncesinde Türkiye’de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda Türkiye tam 29 bin 105 kilometre bölünmüş yol üzerinde seyahat ediyor. 5 kata yakın bir artıştan söz ediyoruz. Yine iç hat uçuş nokta sayımızı da 26’dan 57’ye çıkardık. İnsanımızı yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdık. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları. Azimli çalışmalarımızın sonucu olan gelişmiş ulaşım altyapımızla, ülkemizin geçit vermeyen dağlarını tünellerimizle, vadilerini köprülerimizle aşarak bütünleştiriyoruz. Bu geliştirilmiş altyapılar sayesinde, ülkemizin dört bir yanına kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım ağ ve sistemleri inşa ediyoruz. Bu çalışmalar yatırımcıları cezbetmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomimize de önemli katkılarda bulunuyor. Bu da istihdam, üretim, ticaret ve turizmin artmasına imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.

"Sürücülerin korkulu rüyası olan Sırtlan Yokuşu artık tarih oldu"

Türkiye’nin birçok noktasında olduğu gibi Mersin’de de çok önemli yatırımlar ve projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere ülkemizin ikinci en büyük modern limanı, serbest bölgesi, büyük sanayi ve ticari kuruluşları ile hızla gelişmekte olan Mersin ilimiz, çok sayıda tarihi kültür varlıkları, denizi, narenciye bahçeleri ile çevrili yeşil doğası ve kültürel etkinlikleriyle büyük bir kültür ve turizm potansiyeline sahip. İlimiz, bölgede yükselen bir değer olarak öne çıkıyor. Mersin’in sahip olduğu turizm ve ticaret potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ilimizin altyapısının da buna dayanıklı olması gerekir. Bu çerçevede son 21 yılda Mersin’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 62,7 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 278 kilometreden 567 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 271 kilometreden tam 615 kilometreye çıkardık. En son 6 Aralık 2022’de Mersin-Tarsus Otoyol ayrımı, OSB Kavşağı ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Önemli projelerimizden biri olan Akdeniz Sahil Yolu da tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculukları tarihe gömülecek. Turizmin ve tarımın iki başkenti Antalya-Mersin karayolunda, sürücülerin korkulu rüyası olan Sırtlan Yokuşu artık tarih oldu. Bu bölümü Torosları delerek geçip, bir rüyayı gerçekleştirdik. 5,6 kilometrelik bölünmüş yol ile yol güzergahında bulunan 3 adet tünel ve 1 adet viyadüğün trafiğe açılması yolu kullanan tüm sürücülerimizi sevindirdi" şeklinde konuştu.

Mersin’deki 136 kilometrelik demiryolu ağını komple yenilediklerine dikkat çeken Uraloğlu, şöyle devam etti; "Bölgemizin ve ülkemizin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren projemizi başlattık. Mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini, 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Öğleden sonra Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Yenice şantiyesinde yapacağımız inceleme sonrası geldiğimiz noktayı sizlere aktaracağım. Yapımına hızla devam ettiğimiz Çukurova Havalimanı projemiz de bölge için küresel ölçekte, dev bir yatırım olmuştur. Bu proje ile kentimiz daha çok büyüyüp, güçlenecek. 3 bin 500 metre uzunluğundaki pistimizi inşa ettik. Üstyapı tesislerimizin yapım çalışmaları da hızla devam etmektedir. ‘Durmak yok yola devam’ şiarı ile çalışmalarımızı yürüttük. Hamdolsun 2023 hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugüne kadar her sözümüzü tuttuk, vaat ettiğimizden de fazlasını yaptık. Hizmete sunduğumuz her projeyle gurur duyuyoruz. Fakat yaptıklarımızla yetinemeyiz. Bundan sonra önümüzde 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Onun için hızlanarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler milletimizi, birbirine kenetlenmiş bir aile olarak görmekteyiz. Bu nedenle, ülkemiz için planladığımız projeleri daha da geliştirmek, varolan potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak ve sizlerin yaşam kalitesini artırmak için el birliğiyle çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışacak, gıpta ile bakılan projeleri hep beraber gerçekleştirmeye devam edeceğiz."