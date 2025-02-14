Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan’ın ekonomik alanda ciddi reformları hayata geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sırbistan’la ticaret hacmimiz 2024 yılında 3 milyar dolar seviyesini aştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Büyükelçiliği tarafından Ankara’da bir otelde düzenlenen Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu’na katıldı. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada Sırbistan’ın Milli Günü’nü en içten dilekleri ile kutladığını belirterek, "Sırbistan ile tarihi ve kültürel bağlarımızdan ilham alarak karşılıklı güven ve saygı temelinde gelişen ilişkilerimizin ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyuyoruz. Büyükelçi Sayın Aca Jovanovi 6 aydır ülkemizde, kendilerine görevinde başarılar diliyorum ve iki ülkenin ilişkilerine bu durumun olumlu yansıyacağına gönülden inanıyorum. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vucic’in 2022 yılı Eylül ayında iş forumu konuşmasında isabetle belirttiği üzere Sırbistan ile ilişkilerimizde altın çağımızı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sırbistan’la ticaret hacmimiz 2024 yılında 3 milyar dolar seviyesini aştı"

Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısı vesilesiyle geçtiğimiz ekim ayında Belgrad’a gerçekleştirdikleri ve benim de katılma imkanı bulduğum ziyarette Sırbistan’la ikili ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik kararlılığımızı en üst düzeyde bir kez daha teyit etmiş olduk. Ülkelerimiz arasındaki mükemmel ilişkilerin Balkanların refahı açısından önemini işaret ederek, Sırbistan’ı Balkanların huzur ve istikrarı anlamında önemli bir aktör olarak görüyoruz. Sırbistan’ın ekonomik alandaki ciddi reformlarını hayata geçirmesinden büyük memnunluk duyuyor ve yakından takip ediyoruz. 2024 yılında bölgeye yönelik yabancı yatırımların yarısından fazlası olan 5.1 milyar doların Sırbistan’a yapılmış olması bu anlamda da sürpriz değil. Belgrad’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Expo 2027 hazırlıklarını memnuniyetle takip ediyoruz ve biz de en üst seviyede destek ve katılım sağlayacağız. Ticaret hacmimiz 2024 yılında 3 milyar dolar seviyesini aştı ancak iki cumhurbaşkanımızın gösterdikleri 5 milyar dolar hedefini de inşallah yakın zamanda yakalayacağız" şeklinde konuştu.

"Belgrad-Saraybosna otoyolunun yapımına çok önem veriyoruz"

Sırbistan’daki Türk şirketlerinin sayısının 840, fabrikaların sayısının ise 20’yi aştığını belirten Uraloğlu, "Firmalarımızın 9 bin 600 kişi istihdam ediyor ve sektörde 10 binden fazla da işçi çalıştırıyor olması bizim için kıymetli. Türk müteahhitlerimizin de 95 projeyle yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmini yakaladığını özellikle ifade etmek isterim. Yol medeniyettir şiarıyla otoyol projelerinde aktif rol olan firmalarımız, Sırbistan’ın ulaştırma hamlesine önemli katkılarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızca geliştirilen ve yakından takip edilen Belgrad-Saraybosna otoyolunun yapımına bizler de çok önem veriyoruz ve yakından takip ediyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan’a olan bu yoğun ilgisi, Sırbistan ekonomisinin geleceğine olan tam inancımızdır" şeklinde konuştu.

"İstanbul-Belgrad arasında günde 6 tarifeli hava yolu seferi yapılıyor"

Sırbistan’la ilişkilerde ulaşılan yüksek seviyenin bir diğer tezahürünün de turizm alanında tesis edilen yakın iş birliği olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın 2023-2024 yılında Sırbistan’ı ziyaret eden yabancı turistler arasında ilk sırada yer alması memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl Sırbistan’dan 340 binden fazla misafiri de ülkemizde ağırladık. İstanbul-Belgrad arasında günde 6 tarifeli hava yolu seferi yapılıyor. Bunun dışında da birçok ile hava yolu seferleri düzenleniyor. Yeni seferlerle karşılıklı turist sayısının daha da artacağına inanıyoruz. Sırbistan’la hava yolu taşımacılığının yanı sıra ulaştırmanın tüm alt sektörlerinde de yakın iş birliğimiz devam ediyor. Kurumlarımız Sırbistan’daki faaliyetleriyle takdir toplamaya ve ikili ilişkilerimize artı değer katmaya devam ediyor. Bu çerçevede TİKA’nın Sırbistan’da eğitim, sağlık, tarım, kültürel işbirliği, idari ve sivil altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlarda bugüne kadarki 400’e yakın kalkınma proje ve faaliyetinin toplam tutarı 2024 sonu itibarıyla 40 milyon doları aşmış durumda" dedi.

"Sırpça ve Türkçe kelimeleri bir araya getirecek ortak sözlük çalışması başlatıldı"

Sırbistan’da Türkçe’ye büyük bir ilgi olduğunu memnuniyetle gördüklerini ifade eden Uraloğlu, "Yunus Emre Endüstüsü’nün 2015 yılından bu yana Sırbistan genelinde 4 binden fazla kursiyere Türkçe dersi verildiğini de söylemek isterim. Ayrıca Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Refikası Sayın Tamara Vucic’in öncülüğünde Türkçe ve Sırpça dillerinin benzerliğine ışık tutmaya, yüzyıllar boyunca Sırpçaya yerleşen Türkçe kelimeleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir sözlük çalışması başlatıldı. Bu yaklaşım bizim ikili ilişkilerimizi çok daha geliştirecektir. Sırbistan’da 2021 yılında faaliyetlerine başlayan Marif Vakfımız bugün 3 şehirde, 5 okulda, 10 binada toplam 518 öğrenciyle faaliyetlerine de devam ediyor. Köklerini ortak tarih, güçlü siyasi irade ve sağlam ahdi zeminden alan ikili ilişkilerimizin yüksek potansiyeline inanıyor, ülkelerimizin ortak menfaatleri dolayısıyla çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Dostumuz Sırbistan halkının milli gününü şahsım, devletim ve milletimiz adına kutluyor, siz saygıdeğer konukları sevgi ve saygıyla selamlıyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı.