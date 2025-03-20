Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’dan Sarp’a kadar şehir geçişleri noktasında Akçaabat geçişinin en yoğun geçişlerden bir tanesi olduğunu belirterek "Sahil Yolu 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şerit olmasına rağmen yerleşimin içinden geçmesi nedeniyle günlük trafiği 40-50 binler seviyesinde oluyor" dedi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin güneyinden geçen ve şehrin trafiğini önemli oranda rahatlatan Pulathane Bulvarı büyük ölçüde tamamlandı. Toplam 10,26 kilometre uzunluğu ile yapım çalışmaları süren Pulathane Bulvarı projesi hem Karadeniz Sahil Yolu’nda transit geçişi hem de şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla geliştirildi. Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere memleketi Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük ölçüde tamamlanarak kullanıma açılan Pulathane Bulvarı’nda incelemelerde bulundu. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediyesi Başkanı Osman Nuri Ekim’in de incelemelerinde eşlik ettiği Bakan Uraloğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Günlük trafiği 40-50 binler seviyesinde oluyor"

3 kısım halinde çalışmaları yürüttüklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Pulathane Bulvarı’ndaki çalışmaların yerinde inceleyerek arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Projenin bitiş tarihini konuştuk. Samsun’dan başladığınızda Sarp’a kadar şehir geçişleri noktasında Akçaabat geçişi en yoğun geçişlerimizin bir tanesidir. Sahil Yolu 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şerit olmasına rağmen yerleşimin içinden geçmesi nedeniyle günlük trafiği 40-50 binler seviyesinde oluyor. Sinyalizasyondan dolayı da yolun kapasitesi istediğimiz şekilde olmayabiliyor. Özellikle Akçaabat’ın güney bölümündeki yerleşimin kullanması, doğu-batı aksındaki ulaşımın sağlanması aynı zamanda güneye doğru giden trafiğinde alternatifli yoldan alınabilmesi maksadıyla hazırladığımız bir projedir. Aynı zamanda burayı Akçaabat’ın Tanjant’ı olarak da değerlendirebiliriz. Yıldızlı’da başlayıp Yenimahalle’de biten bir proje. Yaklaşık 10 kilometrelik bir proje. 3 kesim halinde çalışmaları yürütüyoruz. 1. ve 2. kesimde toplam 8 kilometrelik kesimi bitirdik. 3 kilometrelik bir bölümü kaldı. Bunun 900 metrelik kesimi Yıldızlı tarafında geri kalan kesimi de Yenimahalle tarafında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah burayı kısa zamanda bitirerek hizmete açmış olacağız" dedi.

"Karadeniz Sahil Yolu’ndaki transit geçiş rahatlatılacak"

Pulathane Bulvarı’nın yakın zaman tamamen bitirilerek hizmete sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bazı kamulaştırma işlemlerini bitirmemiz gerektiği için süre veremiyoruz ama yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Şuanda TOKİ yolundayız. Yoğun bir trafik olduğu için Büyükşehir ve Akçaabat Belediyemiz ile bunu istişare yaparak burada bir altgeçit yapılmasının doğru olduğunu tespit ettik. Ona yönelik çalışmalarımız başladı. Bu bittiğinde hem transit gidenlerin hem bütün dönüşleri sağlayan herkese hizmet etmiş olacak. Hem sahil yolunda transit geçişi biraz daha rahatlatmış olacağız. Hem de Akçaabatlıları ve bu civarı kullanan sürücülerin daha kısa yoldan güneye ve mevcut yerleşim yerlerine geçmesini sağlamış olacağız. İnşallah başladığımız işi yakın zamanda bitirerek hizmete sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.