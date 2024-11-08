Ardahan ve Kars’ta çeşitli programlara katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kars’a geldi.

Bakan Uraloğlu’nu Harakani Havaalanı’nda Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu Harakani Havaalanı’nda karayoluyla Ardahan’a hareket etti.

Bakan Uraloğlu, Ardahan’da sırasıyla Aşık Şenlik Tüneli ve bağlantı yolu aşılış törenine katılacak. Kura Viyadüğü’nde incelemelerde bulunacak. AK Parti Ardahan İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek. Ardahan Valiliği’ni ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı’na katılacak.

Bakan Uraloğlu, Ardahan’daki programlarının ardından Kars’a gelecek. Uraloğlu, Kars’ta Valilik ziyaretinin ardından İl Koordinasyon Toplantısı’na katılacak. Ardından Belediyeye ve AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirecek.