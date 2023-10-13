Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) raporuna göre İstanbul Havalimanı’nın 2-8 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama bin 435 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 2-8 Ekim dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Türkiye’nin havacılık anlamında çağ atladığını belirten Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız günlük ortalama bin 435 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanımız ise günlük ortalama 883 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun 9’uncu havalimanı olmuştur. İstanbul Havalimanı yüzde 16 ve Antalya Havalimanı yüzde 6 büyüme ile 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başarmışlardır. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi havacılık sektöründe de ‘Ulaşınca Başlar’ mottosu ile çalışıyor, havalimanlarımızı kullanan yolculara üst düzey havacılık hizmeti sunuyoruz” dedi.

EUROCONTROL tarafından yayımlanan rapora göre İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama bin 419 uçuşla Amsterdam, bin 335 uçuşla Paris, bin 332 uçuşla Frankfurt, bin 318 uçuşla Londra, bin 125 uçuşla Madrid, 974 uçuşla Münih, 949 uçuşla Barselona, 883 uçuşla Antalya ve 842 uçuşla Roma havalimanları takip etti.