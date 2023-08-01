Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan ve yakın zamanda resmi açılışı yapılacak olan Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, yapılan kavşağın şehir hastanesinde oluşması beklenen trafik yoğunluğunu rahatlatacağını belirterek kavşak hakkında bilgi verdi.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Gaziantep’te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Kavşak hakkında bilgi alan ve işçilerle bir araya gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan kavşağın resmi açılışının yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, yapılan kavşağın şehir hastanesinde oluşması beklenen trafik yoğunluğunu rahatlatacağını da belirterek kavşak hakkında bilgi verdi.

"Türkiye’de trafiğe açılacak en uzun demiryolu tünelinde ışığı gördük"

Konuşmasına Mersin-Osmaniye-Gaziantep yüksek hızlı tren projesi hakkında bilgi vererek başlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün sabah saatlerinde Mersin-Osmaniye-Gaziantep yüksek hızlı tren projesinin Bahçe-Nurdağı arasındaki 17 kilometrelik yaklaşık 9 bin 950 metrelik bir tünelimizde ışık görme merasimini beraberce yaptık. Bu artık projemizde sona geldiğimizin göstergesidir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu tünelin Türkiye’deki trafiğe açılacak en uzun demiryolu tüneli olduğunu da belirtmek gerekiyor" dedi.

"Bu kavşak hızlıca hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak"

Açıklamalarının devamında Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Şu anda da Gaziantep Şehir Hastanesi’ndeyiz. Gaziantep Şehir Hastanesi yapıldı ve bitti. Cumhurbaşkanımızın takdirine göre önümüzdeki günlerde inşallah hizmete açılacak. Bu çerçevede Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı da tamamlandı ve trafiğe açılacak. Yaklaşık 1.6 kilometrelik yol ve 2.1 kilometrelik de bağlantı yollar var projemizde. Yani toplam 3.7 kilometrelik bir proje bu. Projede 62 metreden oluşan 2 adet çift köprü, 52 metreden oluşan 1 adet de tek köprü olmak üzere bitti ve hizmete başladı. Köprülü kavşağın resmi açılışını ise Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hastane açılışı ile beraber yapacağız. Bu kavşak buradaki bütün dönüşleri ve bütün trafik yükünü, bütün ihtiyaçları inşallah karşılamış olacak. Hızlıca hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızın işini kolaylaştıracak. Dolayısıyla trafikte herhangi bir aksamaya veya gecikmeye sebebiyet vermemiş olacak. Ben burada emeği geçen karayolları ekiplerimize, yapımcı firmamıza ve bizlerle işbirliği yapan başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu’na inceleme sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile diğer yetkililer ve kent protokolü katıldı.