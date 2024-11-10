Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı inşa ettiklerini ve 2026 yılında Bursa merkeze kadar hızlı trenimizi getireceklerinin sözünü verirken, Şehir Hastanesi Metrosu'nun da günlük 410 bin yolcuya hizmet vereceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik ilçesinde AK Parti'nin İlçe Başkanlığı kongresine katıldı.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleşen genel seçimin kalkınmanın, gelişimin, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin miladı olduğunu beirterek, Ortadoğu'da kalıcı barış için her türlü katkıyı göstermeye devam edeceklerinin mesajını verdi.

"Yolu olmayan yerlere yol ulaşmışsa, yine hepimizin eseri" diyen Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yollar yaptık, havalimanları yaptık, limanlar yaptık, ülkemizi YHT ile tanıştırdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6Ayı kendimiz üretip, uzaya başarıyla fırlattık. dedi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu, Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi gibi mega projeleri hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına da 229 milyar 700 milyon lira harcadıklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bursa'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Tarihi İpek Yolunun son durağı, Doğu ile Batı dünyasını buluşturan Medeniyetin İpek Şehri Bursa'da; 2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 229 milyar 700 milyon lira harcadık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık" dedi.

ŞEHİR HASTANESİ METROSU GÜNLÜK 410 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı inşa ediyoruz. Hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna bitirmeye gayret ediyoruz. 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı trenimizi getirmiş olacağız. Bursada devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosudur. Saatte 80 kilometre işletme hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.