Çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Başkan Er, Bakan Uraloğlu’na Malatya’ya göstermiş olduğu yakın ilgi ve alâkadan dolayı teşekkür edip, 16 Ekim 2024 günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası sahada yapılan taramalar, sahadaki çalışmalar ile hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu da yaptığı açıklamada, “16 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen depremde etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbim hepimizi afetlerden korusun” dedi.