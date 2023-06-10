Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana Valiliğinde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde hava yolu ile Adana’ya geldi. Ardından Çukurova Bölgesel Havalimanına geçen Bakan Uraloğlu, burada incelemelerde bulunduktan sonra Adana Valiliğine geldi. Vali Elban tarafından karşılanan Uraloğlu, ilk olarak valilik Şeref Defteri’ni imzaladı daha sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Adana Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra kent protokolü ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.