Yeşilay, 26 Kasım 2024 tarihinde başlattığı “Bağımsızlık Seferberliği” kapsamında kurumlar arası iş birliği ağını genişletiyor. Bağımlılıklarla sahada daha etkin mücadele için Türkiye genelinde seferberlik başlatan Yeşilay’a Adalet Bakanlığı da anlamlı bir destek verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sadece uyuşturucu suçlarına yönelik Türkiye genelinde 106 özel cezaevi kuracaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı ile seferberlik ilan eden Yeşilaybu kez seferberliğin kapsamını genişleterek Adalet Bakanlığı ile ortak bir protokol imzalamak üzere bir araya geldi.

Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç iki kurum arasında gerçekleşecek işbirlikleri ve ortak uygulamalara ilişkin önemli bir protokole imza attı.

İmzalanan protokolle, önceliklebağımlı yükümlülerin Yeşilay Danışma Merkezleri’nden (YEDAM) rehabilitasyon desteği almaları amaçlanıyor. Ayrıca protokol çerçevesinde, bağımlılıklarla mücadele konularında Yeşilay tarafından hazırlanan seminer, eğitim ve organizasyonlarınAdalet Bakanlığı Akademi bünyesinde düzenlenmesi de ön görüldü.

BAKAN TUNÇ: BAĞIMLILIKLA TOP YEKÛN MÜCADELE İÇİNDEYİZ

Yeşilay Genel Merkezi’nde gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeşilay’ın uzun yıllardır bağımlılıklarla mücadelede elde ettiği deneyim ve birikimin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığıyla yapılan protokolün anlamlı olduğunu kaydeden Bakan Tunç, "Özellikle son yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezalar artırıldı. Otuz yıla varan cezalar var. Hatta meseleye artırım sebebiyle beraber baktığınız zaman, iki yıldan başlayarak kırk yıla kadar ceza veriyoruz. Kullanana ayrı ceza, imal edene, ihraç edene, satana, farklı farklı cezalar var. Okul çevresinde ya da çocuklara yönelik bir satış söz konusu olduğunda cezalar daha da yükseliyor. Bunları ceza kanununda düzenleyerek hayata geçirmiştik. Hem infazda hem ceza mevzuatımızda bu derece ağır yaptırımlar olmasına rağmen hem dünyada hem ülkemizde uyuşturucu suçları özellikle giderek artmaya ve toplumu, insan sağlığını geleceğimizi tehdit etmeye devam ediyor. Dolayısıyla gençliğimizin kaybolmaması lazım. Bu anlamda topyekün büyük bir mücadele içerisinde olmalıyız" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, konuşmasında bağımlı yükümlülerin rehabilite edilerek yeniden topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.

YILMAZ TUNÇ: ‘’UYUŞTURUCU SUÇLARINA YÖNELİK 106 CEZAEVİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ.’’

Bakanlık olarak yeni bir uygulamayı başlattıklarını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sadece madde bağımlısı yükümlülerin uzmanlar tarafından rehabilite edildiği, cezasını çektiği yeni özel cezaevleri kurduklarını kaydetti.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde de aynı çalışmayı yaptıklarını belirten Bakan Tunç, "Sadece uyuşturucu suçlarına yönelik cezaevleri bunlar ve onların orada tedavileri de yapılmaya devam edecek. Üçüncüyü de Bolu'da planlıyoruz. Bunlar pilot uygulamalarımız. Bunları bütün ülke geneline önümüzdeki beş yıllık bir plan dahilinde yaymak üzere 106 cezaevi olarak planladık. Cezaevlerimizin bir kısmını sadece uyuşturucu suçlarına hasrederek burada uzmanlar eşliğinde gerek Sağlık Bakanlığımızdan gerek Aile Bakanlığımızdan ve en önemlisi de Sivil Toplum Kuruluşu ve kamuya yararlı dernek statüsünde Yeşilay'ımızın uzmanlarından yararlanarak bu cezaevlerimizde uyuşturucu suçlularının rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Bu konuya önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızı, geleceğimizi, gençlerimizi tehdit eden,geleceğimizi karartan, zehirleyen bu illetten ülkemizi kurtarmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise Yeşilay’ın İçişleri Bakanlığı ile birlikte başlattığı Bağımsızlık Seferberliği’nin toplumun tüm kesimlerini kapsaması için çalıştıklarını belirterek, Adalet Bakanlığımız ile yaptığımız protokol bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu ülkede yaşayıp bağımlılık konusunda Yeşilay’ın desteğine ihtiyaç duyan her bir vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılık endüstrisinin daha fazla insanı bağımlı yapabilmek için her türlü yöntemi denediğini, Yeşilay’ın da tüm imkânlarıyla bu girişimleri önlemeye çalıştığını sözlerine ekledi.