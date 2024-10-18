Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eşen Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Eşen Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan Adalet Camisi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada Bakan Tunç, cezaevlerini birer eğitim ve rehabilitasyon merkezi haline getirme hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Tunç’a, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ve il ve ilçe genelinden protokol üyeleri eşlik etti.

“Camiler bizim medeniyetimizin, dinimizin bir sembolü”

İlk olarak Adalet Cami’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Tunç, “Cezaevi kampüslerinde cami sayıları artıyor. Hayırseverlerimiz bu caminin yapımını üstlendiler. Camiler bizim medeniyetimizin, dinimizin bir sembolü. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Mahkumların topluma yeniden kazandırılması hedefimizdir”

Tunç, ceza infaz sisteminin amacının sadece cezayı çektirmek olmadığını vurgulayarak, "Mahkumların tahliye olduktan sonra topluma yeniden kazandırılması, suçtan uzak durmalarının sağlanması temel hedefimizdir. Bu nedenle cezaevlerimizde çok sayıda eğitim merkezi açtık ve şu anda 49 eğitim merkezi aktif olarak hizmet veriyor" dedi.

Bakan Tunç, cezaevlerinde verilen mesleki eğitimlerin, mahkumların tahliye sonrası iş bulmalarına yardımcı olacağını ve topluma faydalı bireyler haline gelmelerini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

“Mahkumlar hem meslek öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor”

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, cezaevlerinde dört Anadolu Lisesi’nin faaliyette olduğunu ve bugüne kadar 60 bin mahkumun örgün veya açık öğretim yoluyla eğitim aldığını ifade eden Tunç, "Cezaevleri aynı zamanda birer üretim merkezi olarak da hizmet veriyor. 60 bine yakın mahkum, 1700 atölye ve fabrikada çalışarak hem meslek öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor" diye konuştu.