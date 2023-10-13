Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Samsun’un giderek güzelleştiğini görmekten mutlu olduk” dedi.

Samsun’da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Başkan Demir, ziyaret sırasında kentte gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Bakan Tunç’a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, “Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’u Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan onur duymaktayız, nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

“Şehre değer katan projeler”

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Tunç ise, “Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski bakanımız Mustafa Demir’i makamında ziyaret ettik. Belediye çalışmaları ile ilgili kendisi ile istişarelerde bulunduk. Gerçekten Samsun son yıllarda çok önemli yerel yönetim hizmetlerine sahne oldu. Samsun’un giderek güzelleştiğini görmekten mutlu olduk. Samsunumuz bağımsızlık ateşimizin yakıldığı bir şehrimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk adımını attığı bir şehir. Kurtuluş mücadelesi için çok önemli bir şehir. Bu şehre değer katan projelerin her geçen gün daha da artığını görmek bizleri gerçekten çok sevindiriyor. Sayın Başkanımıza, Sayın Valimize ve tüm emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Samsun’da olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu tekrardan belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, şeref defterini imzaladı. Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarette Bakan Tunç’a Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları da bulundu.