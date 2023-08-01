Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Elazığ’a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un programları sürüyor. Bakan Tunç bu çerçevede Fırat Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi. Rektör Göktaş’tan birifing alan Bakan Tunç, ardından programlarını sonlandırarak Elazığ’dan ayrıldı.

Bakan Tunç’a ziyaretinde, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Prof. Dr. Erol Keleş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti.