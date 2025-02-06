Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, asrın felaketinin 2’nci yıldönümünde depremden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tunç, depremde evi yıkıldıktan sonra yapımı tamamlanan villa tipi köy evine yerleşen depremzede vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Geçen zamana rağmen deprem bölgesinde acılar hale tazeliğini korurken bir yandan da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremden en çok etkilenen kentlerden Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gedikli Mahallesi’nde depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son durumları hakkında bilgi alarak taleplerini dinledi. Bakan Tunç, depremde evi yıkıldıktan sonra yapımı tamamlanan villa tipi köy evine yerleşen depremzede vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Ziyarette deprem şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu dualar edildi.

Bakan Yılmaz Tunç’a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile kent protokolü eşlik etti.