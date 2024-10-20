CİMER'e vatandaşın ihbarıyla başlayan süreç ve ortaya çıkarılan yenidoğan çetelerine ilişkin Karabük'ten değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir yıllık araştırma neticesinde 47 kişinin yakalandığı, 22 şüphelinin ise tutuklandığını duyurarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir zaman bebeklerin ölümüne müsaade etmez" dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’te gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin, "Bir yıllık araştırma neticesinde 47 kişi yakalandı, 22 şüpheli tutuklandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bebeklerin ölümüne müsaade etmez" dedi.

"Cumhurbaşkanımız, soruşturmanın titizlikle devam etmesini, gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını ifade etti" diyen Bakan Tunç, "Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcıyı tehditle ilgili ayrıca soruşturma açıldı." diye konuştu.