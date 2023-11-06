Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eşi Fatma Tunç’un amcası Ali İhsan Eminoğlu’nun Erzurum’daki cenaze namazına iştirak etti.

Dün vefat eden ve bu gün Erzurum’un Palandöken ilçesi Solakzade Cami’nden kaldırılan Ali İhsan Eminoğlu’nun öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Ali İhsan Eminoğlu daha sonra Asri Mezarlığına defnedildi. Bakan Tunç buradaki programda da katıldı.