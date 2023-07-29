Deprem bölgesini gezen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş depremlerinin Adalet teşkilatına verdiği zararın acı bilançosunu açıkladı. Bakan Tunç, depremlerde 231 adli personelin hayatını kaybettiğini, 15 adalet sarayının ağır, 49 adliye binasının orta ve az, 11 cezaevinin ise ağır hasar aldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bakan Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar ve depremzedelerin ihtiyaçları konularında bilgi aldı. Bakan Tunç ve beraberindekiler daha sonra ise İslahiye ilçesine geçerek, İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplantı yaptı.

Yapılan toplantıda yürütülen çalışma ve hizmetler hakkında bilgi verilen Bakan Tunç, basın açıklamasında ise Kahramanmaraş depremlerinin hissedildiği 11 ildeki adalet teşkilatına verdiği zararı açıkladı. Deprem bölgesine yönelik ziyaretlerde depremlerin verdiği hasarları ve yürütülen yeniden inşa, onarım çalışmalarını yerinde gördüklerini anlatan Bakan Tunç, toplamda hayatını kaybeden 50 bini aşkın kişiden 4 binin ise Nurdağı ve İslahiye’den olduğunu hatırlatarak, tüm ölenlere rahmet ve yakınları baş sağlığı diledi.

"Hükümet için en öncelikli konu: Deprem"

Deprem konusunun hükümetimizin en öncelikli konusu olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Kabine toplantılarında, Cumhurbaşkanımız en önce yapılan çalışmalarla ilgili, yaraların sarılması, şehirlerin yeniden inşa edilmesi ile ilgili tüm bakanlıklarımızdan bilgiler alarak, çalışmaları gözden geçirerek toplantıya başlıyor. Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 vilayetimizi yeniden ayağa kaldırmak, yaraları sarmaktır. Bunun mücadelesini Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Depremin hemen ardından süreçte Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaları anlatan Bakan Tunç, "Depremin ardından Adalet Bakanlığı olarak, bir kriz merkezi oluşturmuştuk, 7-24 esası ile çalışan bir kriz merkeziydi. Öncelikle 120 sayılı O Hal kanun hükmündeki kararnamesi ile yargıda herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için yargı sürelerinin durdurulması söz konusuydu. 6 Şubat-2 Mayıs tarihleri arasında yargıda bütün süreler durmuştu. Bölgedeki 11 ildeki misafirhanelerimizde 7 bin kişiyi misafir etmiştik. bin 196 konteynerimiz, bakanlık olarak 11 il için geçici olarak temin edilmişti. Deprem soruşturmalarında en önemli şey delil tespitiydi. delillerin bir an önce tespit edilmesi, hasarlı, ağır hasarlı binalardaki sorumluların belirlenmesiydi. Bölgeye bin hakim ve savcı görevlendirmiştik. 518 adli tıp uzmanını bölgeye görevlendirerek, Burada DNA ve kimlik tespitlerinde görev almıştı. Toplamda 7 bin 500 personel, başka illerden bölge illerine takviye yapılmıştı. Cezaevleri arama ve kurtarma ekiplerimiz var. Çoğunluğu İnfaz koruma memurlarından oluşuyor. 346 akredite olmuş Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma (CEKUT) personeli, 41 canımızı enkazdan canlı olarak kurtarmıştı" dedi.

Depremlerin Türk Adalet Sistemine verdiği acı kayıpları da hatırlatan Bakan Tunç, acı bilançoyu şöyle açıkladı:

"Adalet teşkilatımızın kayıpları da olmuştu. Toplamda 231 yargı personelimizi depremde kaybetmiştik. Hasara uğrayan binalarımız oldu 15 adalet sarayımız, ağır hasarlı olarak yeniden inşası sürecine başladık. 49 adliye binamızda orta ve az hasarlıydı. 11’i hükümet konağı içerisindeydi. İçişleri bakanlığımızla birlikte az ve orta hasarlıların onarımını yaparak, hizmetin kesilmeden devam etmesini sağladık. Ağır hasarlıların da ihale ve yapım süreçlerini takip ediyoruz. Denetimi serbestlik binalarımızdan 2’si ağır hasarlıydı, diğerleri onarımla faaliyete tekrar başladılar. Ağır hasarlı olanların yıkımını yaparak, yenisini inşa ediyoruz. 11 ağır hasarlı cezaevimiz var. Bunları kapattık, bir kısmının yıkımını da gerçekleştirdik 12 bin hükümlü ve tutukluyu da başka illere nakletmek durumunda kaldık. Az hasarlı ve hasarsız olanlar, faaliyetlerine devam etmektedir. Bakanlık olarak bölgeye 473 milyon 819 bin TL harcama yaparak, onarımları gerçekleştirdik ve hizmetin kesintiye uğramasını önledik. Tabi deprem bölgesinde yoğunlaşan davalarla ilgili olarak da bölgede yeni mahkemeler kurma zarureti hasıl oldu. Toplamda 11 ilimize 131 adet yeni mahkeme kurduk. Bunlardan 4 tanesi istinaf mahkemesi, 2’si adli yargı, 2’si idari yargı istinaf mahkemesiydi."

Gaziantep müjdeleri

Depremin ağır tahribatlar verdiği 11 il arasında olan Gaziantep’e yapılacak yatırımlar ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Adalet bakanı Yılmaz Tunç, "Bu ziyaretimizde bölgede alınması gereken tedbirler, gereken yasal düzenlemeler konusunda istişarelerimiz oldu. Gaziantep’te yeni kurulan yeni mahkeme sayısı 19 oldu. 12 tane merkezde Asliye Ceza Mahkemesi kurduk. 1 Aile Mahkemesini kurduk. İslahiye’de 3 asliye hukuk mahkemesini kurduk. Nurdağı’nda da 1 Asliye Hukuk Mahkemesini kurduk. Gaziantep merkezde de 2 idare mahkemesi de kurduk. Böyle beklenen dava yoğunluğunu karşılayabilecek mahkeme kurulmasını sağladık, hakimler ve savcılar kurulu kararnamesi ile yeni atamaları gerçekleştirdik. Görevlere başlayarak, yargı sürecini aksatmadan çalışmalar sürdü. Gaziantep Adli Tıp Kurumu bölgeye hitap ediyor, Eylül ayında da Adli Tıp Kurumu binamızın ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir de adalet personel eğitim merkezi projemiz var. Bölge eğitim merkezini Gaziantep’e kazandıracağız. İslahiye Adalet binamız hafif hasarlı, 2012 yılında yapılan, sağlam bir binaydı. Şuanda hizmete devam ediyor. Deprem hasarını gidermek için 7.5 milyon TL’lik ödenek aktarmıştık, hasarlar giderilmişti. İslahiye adliye lojmanlarımız. Personelimizin kaldığı konutlar ağır hasarlıydı, yıkıldı. Yeni adliye personeli konutları yapımına başlayacağız. Burada 50 dairelik ihtiyacımız var, yapım sürecini takip ediyoruz. Nurdağı’nda adliyemiz hükümet konağında hizmet veriyordu. Yine hizmetine devam ediyor. Depremde ağır hasar alan adliye lojmanlarımız vardı, onların yerine de yeni binaların yapım sürecini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Tunç, İslahiye’deki incelemelerinin ardından ise Hatay’a doğru hareket etti.