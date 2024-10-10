Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Bursa'da Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'ndeki Mudanya Üniversitesi'nin Akademik Yılı Açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, temel hak ve özgürlüklerine ilişkin önemli reformla hayata geçirdiklerini belirterek, yeni anayasa vurgusu yaptı.BURSA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde yer alan Mudanya Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılışında önemli mesajlar verdi..

Vatandaşların yargı hizmetindeki memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmak, adaletin tecellisi noktasında vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst seviyeye çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Bakan Tunç, "İnşallah bu uzlaşmayı meclisimizde sağlarız ve ülkemiz Türkiye Yüzyılının başında demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasaya kavuşur" dedi.

Temel hak ve özgürlüklerlerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını ifade eden Bakan Tunç, devrim sayılan önemli reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

Mevzuat değişiklikleriyle, anayasa değişiklikleriyle hak arama yollarını genişlettiklerini ifade eden Bakan Tunç, "Dolayısıyla bu reformcu anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah demokrasimizi daha da güçlendirerek, yüksek standartlı demokrasiye kavuşma mücadelemizi hep sürdürdük. Darbeci anlayışı sizlerin de desteğiyle tarihe gömdük. Bu ülkenin demokrasisi daha güçlü olsun diye anayasada gerçekleştirdiğimiz önemli reformları milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Yapısal reformlar yaptık, darbelere karşı dirençli bir demokrasi inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Geçmişteki darbecilerin yargı önüne çıkarılmasını sağladık. Anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik ve milletin huzurunda onların hesap vermesini sağlamış olduk. Bundan sonraki de hedefimiz tabii ki, yeni, demokratik, sivil bir anayasa" diye konuştu.

Mevcut anayasanın bir darbe anayasası olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "1982 anayasası darbeciler tarafından yazdırılan bir anayasa, demokratik bir anayasa değil. Süreç içinde çok sayıda değişiklikle o vesayetçi ruhu, darbeci anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik önemli değişilikler yapılmış olsa da vesayetçi ruh tam anlamıyla ortadan kaldırmak mümkün olmadı. Ülkemizde bir daha demokrasiye müdahale olmasın, milli irade bayrağı yere düşmesin istiyorsak o zaman yüksek standartlı bir demokrasi için sivil, TBMM'de katılımcı bir ruhla, tüm siyasi partilerin görüşleri, dışarıda sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak yeni bir anayasa yapma süreci inşallah başlar ve bunu da başarırız. Milletimize olan borcumuzu da ödeyerek, Türkiye Yüzyılının başında yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya kavuşuruz" dedi.

Bakan Tunç, üniversite programı sonrasında Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açışını gerçekleştirecek ve Valilik ziyaretinde bulunacak.