Bir takım ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin daveti üzerine Atatürk Üniversitesine gelen Bakan Tunç’u, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin İkizler karşıladı.

Dekan Vekili Prof. Dr. İkizler’den fakülte hakkında bilgi alan Bakan Tunç, Atatürk Üniversitesi gibi kadim bir eğitim kurumunda öğrencilerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, öğrencilerin gerçekleştirdikleri bu tarz etkinlikleri, kendilerini geliştirmeleri ve eğitimleri açısından takdirle karşıladığını ifade etti. Dekanlık ziyaretinin ardından Atatürk Üniversitesi Erzurum Hukuk Kulübünün düzenlemiş olduğu Meclis Simülasyon Programına katılan Bakan Tunç, öğrencilerle buluştu.

“Bu Faaliyetin Sanatkarları, Mimarları Öğrencilerimizdir”

Programın açılışında konuşan Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin İkizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Atatürk’ün önderliğinde kurulmuş olan Gazi Meclisin 103. yılında meclis faaliyeti yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Simülasyon kelimesinin dilimize Fransızcadan giren bir kelime olduğuna değinen Prof. Dr. İkizler, Türk Dil Kurumunun sözlüğünde bu kelimenin karşılığı olarak öğrence kavramının önerildiğini belirterek şunları söyledi: “Öğrence, öğrenmeden ortaya çıkarılmış bir kavram. Bu bağlamda öğrence ya da simülasyonun, okumak veya dinlemek suretiyle edinilen bir bilginin hayata geçirilerek, uygulamaya dökülerek ve pekiştirilerek öğrenmesini sağlamaya yönelik olarak gerçekleşen bir faaliyet. İşte bu anlamda parlamento faaliyetlerinin, meclisin işleyişinin adeta yaşatılarak orada bulunuyormuş gibi incelenerek o konuda bilgi edinilmesini sağlayan bu tür simülasyon faaliyetlerini çok faydalı buluyorum. Bu faaliyetin sanatkarları, mimarları öğrencilerimizdir. Meclis Simülasyonunda emeği geçen öğrencilerimizin güzide kulüplerinden Erzurum Hukuk Kulübüne, öğrencilerimizin faaliyet gösterdiği tüm kulüplere daima destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya ve bizleri kırmayarak fakültemize teşrif eden Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Kardeşlerimizin Başarılarını Memnuniyetle Karşılıyoruz”

Meclis Simülasyon Programında yaptığı konuşmada, Hukuk Fakültesindeki öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesine olanak sağlamanın devletin asli görevi olduğunu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu öğrencilerin kalitesinden bahsetti.

Bakan Tunç: “Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan kardeşlerimizin özellikle hakimlik ve savcılık sınavlarında yüksek başarı gösterdiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu başarı inşallah giderek devam edecek. Ben buna inanıyorum. Bugünkü bu faaliyet özellikle hukuk eylemine, yasamaya, kanunlara, hukuka verdiğiniz özellikle hukuk kulübünün bu çalışmaları takdire şayan. Sizleri tebrik ediyorum. Bugün aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Burada bir nevi Meclis tatbikatı yapıyorsunuz. Sizin aranızda milletvekilleri çıkacak. Çünkü Meclisteki milletvekillerinin üçte biri hukukçu” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, 23. Dönem AK Parti Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu başkanlığında, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla Meclis Simülasyon Programı gerçekleşti.