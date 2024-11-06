Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Arabuluculuğa önem vermeye devam edeceğiz. 45 bin arabulucumuz var. Bunların hepsi hukukçu, hepsi özverili şekilde çalışıyorlar“ dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen "İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi" konulu sempozyuma katıldı. Programının açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, Türkiye’nin son 22 yılda her alanda önemli ilerlemeler katettiğini ifade ederek, “Başta ekonomik büyüme anlamında Türkiye her alanda gelişti. Bu gelişme ekonomik büyümenin getirdiği yeni gelişmeler, hukuk alanında da yine arabuluculuk alanında da bir takım ihtiyaçları ortaya çıkardı. Ticaretin gelişmesi ve çeşitli suç tiplerinin ortaya çıkması, tüm bunlar yargı alanında da hukuk uyuşmazlıklarının artmasına neden oldu. Yargının iş yükünü azaltabilmek için planlı bir reformu hayata geçirdik. Yargı reformu strateji belgeleriyle çok önemli mevzuat düzenlemelerini hayata geçirdik. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Ceza kanunlarından borçlar kanununa bütün usul kanunlarımızı bu süreç içerisinde yeniledik. Bu yeniliklerin getirdiği adaptasyon anlamında da sorunlar yaşandı ama geçtiğimiz 20 yıllık süre içerisinde azalttık ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda da bu yeni değişiklikleri yeniden revize etme imkanı doğduğunda da planlı bir şekilde yargı reformu ve yargı paketleri vasıtasıyla hem mevzuatlarımızı geliştirdik hem de bu yeni değişen mevzuat doğrultusunda uygulamayı geliştirmenin gayreti içerisinde olduk. Bu reformlardan bir tanesi de arabuluculuk. Arabuluculuk bizim medeniyetimizde var, Ahilik Teşkilatı’ndan bu yana dostane barışçıl çözüm yöntemlerini bizim atalarımız gerçekleştirmiş. Bu anlamda aslında mevzuatımıza, hukuk sistemimize, hukuk uyuşmazlıklarında ya da ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin sisteme dahil edilmesi konusunda geç kaldık. Geç kalmış olmak, bu konuda daha çabuk, daha hızlı davranmamızı gerektirecek çalışmaları da geriye bırakmamızı gerektirmez” dedi.

“45 bin arabulucumuz var”

Arabuluculuk konusuna büyük önem verdiklerine değinen Tunç, “Arabuluculuğa önem vermeye devam edeceğiz. 45 bin arabulucumuz var. Bunların hepsi hukukçu, hepsi özverili şekilde çalışıyorlar. Kendi aralarında arabuluculuğun geliştirilmesi için eğitim toplantıları gerçekleştiriyorlar. Barolarımız arabuluculuğun geliştirilmesine önem veriyor. Bakanlığımızın başından beri bu konunun daha da geliştirilmesi yönündeki çabaları sürüyor. Arabuluculuğun daha da geliştirilmesi için bizler de hiç durmuyoruz. Şu anda arabulucu olabilmek için 5 yıl kıdeme sahip hukukçu olmak ve eğitim sonunda da sınavı kazanmak gerekiyor. Buna bir ilave daha yapıyoruz, 5 yıl hukukçular sınav kazanarak arabulucu olabilsin ama 20 yıl kıdeme sahip hukukçular da eğitim alarak sınavsız bir şekilde arabulucu olabilsin. Buna yönelik bir kanun taslağını Meclise göndermiştik, komisyondan geçti. Şu anda genel kurulun gündeminde. Yasalaştığında tecrübeli hukukçularımızın 20 yıl gibi önemli tecrübeye sahip hukukçularımızın da eğitim alarak sınavsız bir şekilde bu sistemin içerisine dahil olmalarını sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bakan Tunç, sempozyumu düzenleyen ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Çok sayıda yargı mensubunun katıldığı program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.