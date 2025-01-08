Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noterlik hizmetinin adalete erişimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 383’e yükselttik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, noter sayılarının artırıldığını, noterlik hizmetlerinde e-Noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok uygulamanın daha etkin hale geleceğini kaydetti. Adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azalmasına önemli katkı sunan noterlik hizmetlerinin toplumsal barışın sağlanmasında da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

“Kamu hizmeti olan noterlik, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sistemimizin temel taşlarından biridir. Noterlerimiz, yaptıkları işlemlere resmiyet kazandırmakta, hukuki uyuşmazlık çıkmasını büyük ölçüde azaltmakta, çıkan uyuşmazlıkların ise kolay ve çabuk sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Hiçbir tarafın çıkarını gözetmeden sadece yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanan noterlerimizi güçlendirmek, noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. Önümüzdeki süreçte de adalete erişimin ve hukuki güvenliğin önemli unsuru noterlerle ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz.”

“Noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırdık”

Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması başlatılarak, vatandaşlara 7 gün hizmet verildiğini ifade eden Bakan Tunç, yurt içinde bir noterde yapılan işlemin başka bir noterden, yurt dışı konsolosluklarında düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin ise ülkemizdeki noterliklerden anında alınmasının sağlandığını belirtti. Noterlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırdıklarını söyleyen Bakan Tunç, “Güvenli ödeme sistemiyle de noterlik hizmetlerinin etkinliğini artırdık. Parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımını pilot noterliklerde başlattık. Ayrıca 7/24 veraset ilamlarının noterlik tarafından da verilebilmesini düzenledik” ifadelerini kullandı.

3 milyon 303 bin 832 işlem yapıldı

Hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 3 milyon 303 bin 832 işlem yapıldı. Uygulama kapsamında 2024 yılında da 798 bin 17 işlem nöbetçi noterlerde gerçekleştirildi.

Yurt dışı ve yurt içi noterlik işlemleri vatandaşlara kolaylık sağlıyor

Yurt dışı konsolosluklarda düzenlenen noterlik işlemlerinin örneklerinin Türkiye’deki noterliklerden anında alınmasının sağlanmasıyla gerçekleştirilen işlem sayısı, 71 bin 241’i 2024 yılında olmak üzere 19 Ağustos 2019’dan bu yana toplam 302 bin 118 oldu. Noterlik uygulaması kapsamında bir noterden yapılan işlemin

başka bir yerdeki noterden anında alınabilmesi de sağlanarak, bu uygulama ile mesafeler ortadan kaldırılıp zaman kaybının önüne geçildi. Yurt içinde iller arası alınan örnek sayısı ise 2024 yılında 303 bin 537 olmak üzere aynı zaman diliminde 708 bin 923 olarak gerçekleşti.

2024 yılında 26 bin 726 işlem elektronik ortamda gerçekleştirildi

Noterlik uygulamaları çerçevesinde 26 Ekim 2020 tarihinde başlatılan e-Noter uygulamasıyla 80 bin 543 noterlik işlemi noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildi. 2024 yılında ise uygulama çerçevesinde 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı.

2024 yılında 49 gayrimenkul satış sözleşmesi gerçekleştirildi

Gayrimenkul satış işlemleri 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren noterliklerde uygulanmaya başlandı. Uygulama çerçevesinde 2024 yılında 49 gayrimenkul satış sözleşmesi noterliklerde gerçekleştirildi. Öte yandan, Noterlik Kanunu’nun 17/3’üncü maddesi uyarınca 2024 yılında toplam 3 bin 587 adet noterlik belgesi verildi.