Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun Maarif Orkestrası’nın hazırlayıp sunduğu Erzincan yöresine ait “Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim” türküsünü paylaştı.

Samsun Maarif Orkestrası Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ndeki etkinlikte “Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim” türküsünü seslendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de etkinlikte türküyü icra eden öğretmenleri sosyal medya hesabından, "Erzincan yöremize ait ’Vardım Hint Eline Kumaş Getirdim’ türküsünü Maarif Orkestramızdan dinleyelim. Bakanlık olarak sanatın eğitim alanındaki öneminin ve gücünün idrakindeyiz. Samsun Maarif Orkestramızın değerli üyelerine, emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" notuyla paylaştı.