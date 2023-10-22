Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı ve gezileri sonrası memleketi Erzurum’a dair duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

“Ata ocağı Erzurum’daydık!” diye söze başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şöyle devam etti “Ülkemizin bilim ve fikir hazinesinde mühim bir yere sahip olan köklü üniversitelerimizden Atatürk Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldık. Erzurum’da Cihannüma Derneğinin katkılarıyla düzenlenen “Vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek, Eğitim ve Gençlik” sempozyumuna katıldık. 1 dakika saygı duruşuna tüm okullarımızla beraber bizler de Erzurum T.T. Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle birlikte katıldık. AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Zengin kültürü ve tarihiyle güzel ilçemiz Aşkale’de yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunduk.Kaplıcalarıyla meşhur ilçemiz Aziziye’de yol arkadaşlarımızın coşkusuna, heyecanına ortak olduk. Anadolu’da inşa edilen en önemli Türk-İslam eserlerinden Yakutiye ve Çifte Minareli Medresesi ile Yakutiye ilçemizde seçim çalışmaları hakkında istişarelerde bulunup, Türkiye Yüzyılı’nı konuştuk.”