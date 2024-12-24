Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında insan, insana saygı, temel hak ve hürriyetlere saygı, barışı ve insan haklarını korumak üzere bir felsefe var" dedi.

Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı’na katıldı. Tekin, burada yaptığı konuşmada, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin raporuna göre dünya genelinde gerek siyasi gerekse başka tür sebeplerle yurdundan ayrılmak zorunda kalan ve vatanlarını terk etmek zorunda kalan yaklaşık 120 milyon insan olduğuna dikkati çekti.

Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden bir tanesinin yerinden, yurdundan ve vatanından uzak kalmış durumda olduğunu vurgulayan Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

“Eğitim sistemlerinin ne yapması lazım? Eğitim mekanizmaları bu konuda ne tür bir rol üstlenebilir? İki tane rol üstlenmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi dünyada savaşların, zulümlerin, soykırımların olmadığı bir düzen kurulması için eğitim öğretim mekanizmalarının içerisine dünya barışını, insan haklarını, temel hak ve hürriyetleri mutlaka koymamız lazım. Yeni yetişen kuşağın mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere saygı duyan, başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız.”

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında insan ve insana saygı var”

Bakan Tekin, dünyanın geriye kalan nüfusunun bu 120 milyona ensarlık yapması gerektiğini belirterek, “Ev sahipliği yapması gerekiyor, onları kardeşlik hukukuyla koruması, sahiplenmesi ve insanın misafirperverliğini göstermesi gerekiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında insan, insana saygı, temel hak ve hürriyetlere saygı; barışı ve insan haklarını korumak üzere bir felsefe var. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli odağında bu var" diye konuştu.