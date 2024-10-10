Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Saraybosna'daki programları çerçevesinde Türkiye Maarif Vakfının Dobrinja'daki kampüsüne gelen Bakan Tekin'i öğrenciler ve öğretmenler karşıladı.

Bakan Tekin, kendisini Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla karşılayan öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okul binalarını gezen Tekin, eğitim programları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerle aynı sıralara oturarak Bosna Hersekli öğretmenler tarafından anlatılan dersi dinledi.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde eşi Ayşe Tekin, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Türk kurumlarının temsilcileri de eşlik etti.

SARAYBOSNA'DA KOVAÇİ ŞEHİTLİĞİ İLE BAŞÇARŞI'YI ZİYARET

Tekin, başkentteki programlarının ardından Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde, Meçhul Asker Anıtı ve mezarına çiçek bırakıp dua etti.

Tekin, şehitlik ziyaretinin ardından tarihi Başçarşı'yı gezerek, burada vatandaşlarla sohbet etti.