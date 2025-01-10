Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan’da Türkiye Maarif Vakfı’nın Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Multan Kampüsü’nün açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağını vurguladı. Bu ilişkinin daha da güçlenmesi ve gelecek kuşakların bu dostluğa sahip çıkabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen öğretim programlarında Türkiye-Pakistan dostluğunu pekiştirecek bir dizi değişiklik yapıldığını ifade etti. Bakan Tekin, iki ülke dostluğunu geliştirmek için daha neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla Pakistan’a geldiklerini belirtti. Pakistan’ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı şekilde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile çok başarılı bir toplantı yaptıklarını aktaran Tekin, “Pakistan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek adımları atmak konusunda hemfikir olduk” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine de değinen Bakan Tekin, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu okul ve Pakistan’daki diğer Pak-Türk Maarif Okulları, iki ülke dostluğuna önemli katkılar sağlayacak. Bu kampüsün bu gayeye hizmet etmesini temenni ediyorum. Sayın Başbakana açılışımıza teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bakan Tekin, okulun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise, Bakan Tekin’i tarihi Multan şehrinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Tekin’in Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki derin ve sarsılmaz dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydeden Şerif, Bakan Tekin’e hitaben, “Milli Eğitim Bakanı görevine kadar uzanan yolculuğunuzla hepimize ilham vermektesiniz. Liderliğiniz ve eğitime olan adanmışlığınızla burada bulunmanız bizler için büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Başbakan Şerif, ayrıca Türkiye Maarif Vakfı üyelerine de teşekkür ederek, ”Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim ve kültürel değişimi teşvik etme konusundaki kararlılığı, Türkiye ve Pakistan’ın ortak vizyonunu yansıtmaktadır. Bu vizyon, bilginin karşılıklı ilerlemesi ve refahı için bir köprü olduğuna dair inancı yansıtmaktadır” dedi.

Pakistan’ın gerçek dostu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarsılmaz desteği, uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmiş ve dayanışmamızı her zaman derinleştirmiştir. Türkiye, Pakistan ile omuz omuza duran bir dost ve kardeş ülke olmuştur. Bu dostluk ve ortaklık bağlarının gelecek nesiller boyunca daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Türkiye, ‘iki millet, tek gelecek’ felsefesine sadık kalmıştır. Eğitim alanında sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Kampüsün açılış törenine Bakan Tekin, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan’daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.