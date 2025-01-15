Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bakanlık ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokole eleştirilerine, "Özel’e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin, onların manipülasyonundan kurtulsun" cevabını verdi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı önünde mülakatta elendiklerini iddia eden öğretmenlerin yaptığı eyleme ilişkin, "Bu iddiaların yeri orada bağırmak ve eylem yapmak değil. Hukuki prosedür ile itirazlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir, yargıya başvurulur. Mülakatta notları değiştirilen arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" ifadesini kullandı.

"Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar bilmiyorum"

Bakan Tekin, "Mülakat dediğimiz şey şudur; mülakat esnasındaki performansa göre notlar verilir. Bazı arkadaşlar düşük, bazı arkadaşlar yüksek alır. Bu notlara göre sıralama yapılır. Sadece KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yoktu. Adaylar şunu yapıyor: ’Ben KPSS notumdan 2-3 puan daha yüksek aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.’ Bu gayet doğal bir şey. Mülakatta nasıl değerlendirme yapılacağına dair bir formatımız var. O formata göre jüri üyelerimiz değerlendiriyor. Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Mahkemelerimiz kararlarını verirler eğer bahsettikleri gibi sahtecilik iddiası varsa. Eğer yoksa da bunun iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır" dedi.

"Okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almasını yasakladık"

Tekin, özel okulların velilerden kitap ücreti istemesini geçen hafta yönetmelikle yasakladıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almasını yasakladık. Yönetmeliğimiz çok açık bir şekilde özel okulların mevcut öğrencilerinin enflasyon artı yüzde 5 zam yapabileceklerini mümkün kılıyor. Biz bu konuda hassasiyetimizi paylaştık. Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapılıyor. Bu tür durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız il ve ilçe müdürlüklerimize başvururlarsa biz gereğini yaparız. 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde kamuoyunda infial oluşturan yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okulları zan altında tutmak doğru değil."

"Bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz"

Bakan Tekin, kayıt dışı alınan özel okul ücretlerine ilişkin ise, "Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talep edenler olabilir. Yönetmeliğe koyduk, elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Elektronik ortamda bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz" diye konuştu.

"Özel’e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan yetişkinlere ilişkin eğitim protokolünü eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilemez konuşuyor. Ne protokolden haberi var. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. ’Yanlamak’ diye bir tabir kullanmış. Ben bunu daha çok şuna bnzettim; yerel seçimlerden önce ’kent oydaşması’ diye birilerine yanaşan siyasi söyleme benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devletine uygun bir şekilde yapılır. Bahsi geçen protokollerimiz okullarımız için değil, Halk Eğitim Merkezleri’ndeki yetişkinlerle alakalıdır. Özel’e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin, onların manipülasyonundan kurtulsun."