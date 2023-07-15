Erzurum’un Oltu ve Tortum ilçeleri arasında onlarca kaza ile birlikte bir çok kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan ölüm yolunda çalışmalar başlıyor. Müjdeli haberi konuyu ulaştırma bakanına ileten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu.

Erzurum’da ölüm yolu olarak tabir edilen Oltu-Tortum karayolunun yüzde 7 eğimli Yayla geçidi / Aksu kapı istikametinde yıllardır yoldan çıkma, savrulma nedeniyle yaşanan trafik kazalarında bir çok kişi yaşamını yitirmişti.

Geçtiğimiz günlerde yine bir kaza yaşanması sonrasında konu Erzurumlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e iletildi. Konunun takipçisi olan Bakan Tekin, meseleyi Ulaştırma Bakanı ile görüştüğünü ve çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bakan Tekin, ’’Kıymetli hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Oltu-Tortum karayolunun yüzde 7 eğimli Yayla geçidi /Aksu kapı istikametinin yıllardır yoldan çıkma savrulma sonuçlu ölüm ve yaralanmalı maddi hasarlı kazalara neden olan yapısal durumunu Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Gerekli çalışmalar başlamıştır. Kıymetli hemşerilerimiz müsterih olsunlar, konunun takipçisi olacağım” dedi.