Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası Millî Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenen 16. Uluslararası Millî Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nın etkinlik alanını ziyaret etti. Yarışmaya katılan öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında bilgi alan Tekin, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki niteliğini artırmak, toplumda farkındalık yaratmak ve öğrencilerin bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma, bu yıl "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" teması ve "Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum'da Yazılıyor" sloganıyla gerçekleşiyor.

Ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap eden yarışma, "Temel Seviye Çizgi İzleyen" (ortaokul ve dengi okullar), "Tasarla-Çalıştır" (ortaokul ve dengi okullar), "Tozkoparan Robot" (ortaokul ve dengi okullar), "İleri Seviye Çizgi İzleyen", "İnsansız Hava Aracı" (Mini Drone), "Mini Sumo", "Tasarla-Çalıştır", "Yumurta Toplama", "Labirent Ustası", "RC Sabit Kanat Uçak", "Serbest Proje", "Su Altı Robot (SAR)" ve "Otonom Araç" olmak üzere 13 kategoriden oluşuyor.



İlk kez 2007'de 3 kategoride, 396 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla 132 robotun yarıştığı organizasyona bu yıl 81 ilin tamamından ve 17 farklı ülkeden başvuruda bulunuldu. Yarışmaya 2 bin 687 robot projesi katılıyor.

19 Ekim'e kadar sürecek ve 7 bine yakın yarışmacıyla organize edilen yarışma, Millî Eğitim Bakanlığının yürütücülüğünde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştiriliyor.