Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe’nin ailesine Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 5 Şubat 2018’de şehit olan Aktepe’nin, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesindeki ailesine ziyaret gerçekleştiren Bakan Tekin, şehidin eşi Işıl Aktepe ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin çocuğu Esra Aysima Aktepe ile bir süre sohbet eden Tekin, ailenin Kurban Bayramını kutladı.